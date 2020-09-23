Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства.

В соответствии с конституцией страны Лукашенко принес присягу народу на белорусском языке и подписал соответствующий документ. Удостоверение президента ему вручила глава ЦИК Лидия Ермошина, передает БелТА.

На церемонию инаугурации было приглашено несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители госорганов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Белорусские власти ранее не называли официальную дату инаугурации. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сказала, что пока не может назвать дату инаугурации президента, но пообещала сделать это «ближе ко времени» церемонии.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.

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