Пресс-секретарь Лукашенко отказалась назвать дату инаугурации

Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт пока не называет дату его инаугурации, но обещает сделать это «ближе ко времени» церемонии.

«Могу пока сказать только, что ближе ко времени инаугурации мы вам обязательно сообщим», – передает РИА «Новости» слова Эйсмонта на просьбу озвучить дату инаугурации и прокомментировать предположения в интернете, что церемония может пройти 29 сентября.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов.

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