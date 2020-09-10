Лукашенко объяснил, почему не отдаст власть

«Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал», – заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил при представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Белоруссии, что хочет сказать «по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности»: «Меня часто упрекают в том, что «власть он не отдаст». Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал».

«Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, об нее вытирали ноги (...) И я не хочу, чтобы Белоруссия вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет», – передает слова политика БелТА.

Лукашенко также указал, что «наклонить» его не получится. Он напомнил, что говорил это еще до выборов, чувствуя, что «нам могут подкинуть эту заварушку».

«И второе: если вы думаете, что я эту власть посиневшими руками держу ради себя, вы меня очень разочаруете. Россиянам, которые не очень в теме в нашем государстве, я уже сказал: рано или поздно эту власть возьмут другие, но возьмут по закону, не под давлением улицы», – добавил президент.

На его взгляд, нужно «принять жесткие меры, чтобы остановить всякую дрянь», когда «осуществляется практически наглая интервенция (...) извне и она подогревается изнутри и руководится извне, там иногда не до законов».

«Я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране. Поэтому действуйте по закону и помните, что вы такие же граждане, как и президент страны. И не только у меня, но и у вас есть дети. Это вам еще жить в этой стране и в новой Белоруссии», – резюмировал глава государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

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