Генпрокурором Белоруссии назначен Андрей Швед

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил генеральным прокурором республики Андрея Шведа, который до настоящего времени возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз, сообщили СМИ.

Ранее пост генпрокурора республики на протяжении девяти лет занимал Александр Конюк, указал Лукашенко.

«Наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», – передает ТАСС со ссылкой на агентство БелТА слова Лукашенко.

Ранее Лукашенко назначил нового госсекретря Совета безопасности, глав комитета госбезопасности и комитета госконтроля.

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