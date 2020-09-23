Словакия первой из стран ЕС не признала легитимность президента Лукашенко

Словакия первой из стран ЕС заявила, что не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как написал в Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок, Лукашенко не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной.

«Александр Лукашенко, инаугурация которого (в качестве президента Белоруссии) состоялась сегодня, не имеет никакой легитимности, чтобы руководить своей страной. Он несет ответственность за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Словакия поддерживает граждан Беларуси», – передает РИА «Новости» слова Корчока.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.

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