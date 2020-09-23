Германия не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель вряд ли поздравит со вступлением в должность президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно. Вернемся к президентским выборам 9 августа. Они, как мы тогда говорили, никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов, они не были ни справедливыми, ни свободными», – цитирует РИА «Новости» Зайберта.

Поэтому, подчеркнул он, Германия не может признать итоги этих выборов.

«В соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность», – сказал Зайберт.

Он добавил, что «демократической легитимности для такой церемонии нет».

«Наше требование, несмотря на то, что сегодня произошло или не произошло, остается тем же. Применение со стороны Лукашенко и его силового аппарата жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключенных», – добавил Зайберт.

Также он подчеркнул, что необходим национальный диалог, «другого выхода из этого кризиса нет». По его словам, не стоит рассчитывать на поздравление от Меркель.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар добавила, что посольство ФРГ при этом продолжает работу в Минске, чтобы «активно представлять нашу позицию, четко доносить наше мнение и наши принципы, чтобы поддерживать контакт с гражданским обществом».

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.

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