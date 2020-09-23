США отказались считать Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии

США «не могут считать» Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии, заявил Госдеп.

В США заявили, что состоявшиеся в Белоруссии 9 августа выборы главы государства «не были ни свободными, ни честными». Как считают в Госдепе, «объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность», передает РИА «Новости».

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента. Власти страны заранее не называли официальную дату инаугурации.

Ряд стран уже заявил, что не признает Лукашенко легитимным главой республики.

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