Эстония не признала Лукашенко президентом Белоруссии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что вступление Александра Лукашенко в должность президента Белоруссии является нелегитимным.

«Сегодняшняя нелегитимная инаугурация Лукашенко идет вразрез со всеми принципами демократии. Лукашенко явно потерял свой мандат. Мы призываем к свободным и справедливым выборам, чтобы народ Беларуси получил того президента, которого он заслуживает», – передает его заявление РИА «Новости».

В среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии и Польше.

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Оппозиция Белоруссии планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Лукашенко.