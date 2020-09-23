Оппозиция Белоруссии объявила акцию неповиновения из-за инаугурации Лукашенко

Оппозиция Белоруссии планирует провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко, который официально вступил в должность президента страны без анонсирования церемонии, заявил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80% голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации», – приводит РИА «Новости» его заявление.

Латушко отметил, что оппозиция «никогда не согласится с фальсификацией» и требуем новых выборов.

«Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения!» – заявил он.

Между тем после инаугурации Лукашенко у его резиденции были задержаны два человека. Одним из них оказался юноша, который стоял на тротуаре с тетрадным листом с надписью против Лукашенко. Другой задержанной стала женщина.

Отмечается, что около полудня из резиденции выехали автобусы с гостями в сопровождении военных грузовиков. На проспекте Победителей, прилегающем к резиденции, дежурили сотрудники в штатском.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Напомним, Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Он заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Лукашенко руководит Белоруссией более 26 лет, нынешний президентский срок для него – шестой подряд.

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