Зеленский предупредил о последствиях отказа от диалога властей Белоруссии с народом

Если белорусская власть не найдет возможности для диалога с народом, это обернется крахом для нее, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Словакии.

«Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, они получат очень мощный результат – ответ от народа. Если власть не найдет возможность диалога со своими родными людьми, этой власти не будет», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

По его словам, Украина всегда будет поддерживать своих партнеров и в этом вопросе поддерживает позицию всех стран Европы.

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Сам белорусский лидер заявил, что церемония инаугурации не являлась тайной или таинством, на мероприятие было приглашено около 2 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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