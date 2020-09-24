Лукашенко ответил на обвинения в «тайной инаугурации»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что церемония инаугурации не являлась тайной или таинством, на мероприятие было приглашено около двух тысяч человек.

По его словам, критика западных стран в отношении инаугурации заключается в ее якобы тайном характере, передает БелТА.

«Не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не обязана кого-либо уведомлять об инаугурации президента.

«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что будем проводить это мероприятие», – сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что инаугурация президента – это «внутреннее дело нашей страны».

Также президент отметил, что при проведении инаугурации были соблюдены все нормы белорусского законодательства.

«Кому надо было знать об этом, они знали. Потому что и тренировки, и подготовка – это же определенное время занимает», – сказал он.

Глава государства добавил, что разговоры вокруг церемонии инаугурации ведутся с целью подогреть «протестное настроение» в стране, чтобы «больше вывалило на улицу людей – как обычно, в субботу, воскресенье».

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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