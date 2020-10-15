Стали известны все пять «важных вопросов» Зеленского к украинцам

Советник президента Украины Михаил Подоляк озвучил пять вопросов, на которые предложат ответить украинцам в день местных выборов, 25 октября.

Как сообщает интернет-издание «Новое время», список будет выглядеть следующим образом: «1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? 2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? 3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? 4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли тяжелых больных? 5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?».

Подоляк добавил, впрочем, что по пятому вопросу еще продолжаются обсуждения.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Также в день выборов украинцы смогут поучаствовать во всеукраинском опросе. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал «пять важных вопросов». В частности, украинцам предложат ответить на вопрос: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Также граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны. Еще один вопрос будет касаться сокращения числа депутатов Верховной рады с 450 до 300.

В сентябре полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново. Он добавил, что теперь необходимо рассмотреть ситуацию, возникшую в связи с постановлением Верховной рады о назначении местных выборов.

Кроме того, спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине в Контактной группе Хайди Грау заявил, что Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может приступить к принятию решений из-за постановления Верховной рады о местных выборах в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.