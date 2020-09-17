ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может приступить к принятию решений из-за постановления Верховной рады о местных выборах в 2020 году, заявил спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине в Контактной группе Хайди Грау.

«Продолжающаяся дискуссия относительно постановления Верховной рады Украины № 795-IX «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» не позволила прийти к принятию решений ТКГ (Контактной группы) по другим вопросам», – приводит ТАСС заявление Грау.

Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года, теперь весь комплекс допмер придется обсуждать заново.

Напомним, встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» состоялась 11 сентября в Берлине. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи не было достигнуто никакого прорыва.

При этом «камнем преткновения» остается позиция большинства в Верховной раде, которая заключается в стремлении Киева «отойти от Минских соглашений».

Также украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что все лидеры стран «нормандского формата» согласились провести встречу на высшем уровне, однако позже Москва опровергла эту информацию.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.

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