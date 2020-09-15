Лидеры «нормандского формата» согласовали встречу

Лидеры стран-участниц нормандского формата – Россия, Германия, Франция и Украина – дали согласие на встречу, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Все лидеры «нормадского формата» подтверждают готовность к встрече. Будет еще одна встреча советников, после которой должна быть уже встреча лидеров «нормандской четверки», – передает ТАСС слова Зеленского.

Лидер Украины подчеркнул, что надеется на встречу в течение 10 дней.

В начале сентября сообщалось о диалоге Германии и Украины на тему транзита российского газа. Также ведется обсуждение завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию, которое ставится европейским сообществом под сомнение из-за отравления Алексея Навального.