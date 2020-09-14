Оператор «Северного потока – 2» оценил попытки связать проект с Навальным

«Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергокомпаний, сообщили в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

«Северный поток – 2» базируется не на политических соглашениях между странами, а на миллиардных инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС», – передает РИА «Новости» сообщение оператора.

Также отмечается, что проект реализуется в строгом соответствии с национальным и международным правом и получил все необходимые согласования государственных органов пяти стран.

Кроме того, по информации пресс-службы, Nord Stream 2 подала в суд Дюссельдорфа обоснование своей апелляции против решения Федерального сетевого агентства ФРГ по отказу освободить газопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

«14 сентября 2020 года компания Nord Stream 2 представила обоснование своей апелляции (поданной 15 июня 2020 года) в Высший региональный суд Дюссельдорфа на решение Федерального сетевого агентства ФРГ об отклонении заявки компании на освобождение от действия измененной газовой директивы ЕС», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным.

Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

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