Премьер Дании поддержала новое обсуждение судьбы «Северного потока – 2»

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает начало новой дискуссии о будущем газопровода «Северный поток – 2» на фоне ситуации с российским блогером Алексеем Навальным.

Фредериксен сказала, комментируя высказывания немецких политиков о возможности остановить проект из-за ситуации с Навальным, что считает это «позитивным», так как она «на протяжении всего времени была против «Северного потока – 2», передает ТАСС со ссылкой на Датское радио.

«Я не думаю, что нам нужно делать себя зависимыми от российского газа. Было бы хорошо, если бы мы могли начать новую дискуссию об этом», – добавила премьер.

Ранее Германия допустила приостановку проекта «Северный поток – 2» в качестве реакции на инцидент с Навальным.

Остановки проекта в категоричной форме требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Того же потребовал кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Левая партия выступает против.

При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как уловка Меркель спасет «Северный поток – 2».

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