Немецкий экономист рассказал о последствиях отказа от «Северного потока – 2» для Германии

Для Германии прекращение строительства проекта «Северный поток – 2» станет выстрелом в собственную ногу, заявил немецкий экономист Габриэль Фельбермейр в интервью Der Spiegel.

По словам эксперта, такие крупные страны, как Россия или Китай, в принципе не являются удобной целью для санкций. Он отметил, что санкции бывают эффективны, если их поддерживает значительное количество стран и они затрагивают обширные сферы экономики.

В том случае, если санкции носят частичный характер, то они малоэффективны. При этом они приносят значительные издержки стране, которая их вводит, и являются «выстрелом в собственную ногу». Таким образом, отмечает Фельбермейр, остановка Германией строительства «Северного потока – 2» не является действенным инструментом влияния на Россию, передает RT.

«Речь идет не только о финансовых затратах на проект. «Северный поток – 2» должен улучшить энергобезопасность Германии. Газ планируется использовать как мостик для перехода на возобновляемые источники энергии. Таким образом, в данной ситуации Германия может понести стратегические издержки. В общем и целом, остановка строительства связана с огромными издержками ради неясных целей», – отметил Фельбермейер.

Эксперт при этом отметил, что ФРГ должна продемонстрировать, что поведение России ее не устраивает. По словам экономиста, у Берлина есть не так уж и много действенных механизмов влияния на Москву. В качестве одного из вариантов Фебельмейер предлагает ввести персональные санкции и заморозку активов.

Ранее сообщалось, что Германия может потерять миллиарды евро при остановке «Северного потока – 2». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД