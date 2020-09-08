Меркель предложила ЕС принять решение по «Северному потоку – 2»

Решение по «Северному потоку – 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель сообщила, что окончательное решение по вопросу еще не принято, хотя, по ее словам, безусловно доказано, что Навальный был отравлен, и нужна общеевропейская реакция.

При этом канцлер отметила, что инцидент не был направлен против Германии.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии Федеральных вооруженных сил заявили, что обнаруженный в крови Алексея Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому Навальный, докладывали, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Позже началось обсуждение влияния ситуации с Навальным на продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию.