Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
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После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
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Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
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Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...

Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

    8 сентября 2020, 15:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российский блогер Алексей Навальный умер бы в первые часы, если бы его отравили фосфорорганическим соединением, заявил главный токсиколог Омской области Александр Сабаев.

    Сабаев указал, что «при отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно», эта процедура «не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления», передает РИА «Новости».

    «Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18.00, к 22.00 он бы уже погиб. Это тяжелое отравление. Фосфорорганическое соединение – это очень тяжелое отравление», – добавил он.

    Потому причиной состояния блогера однозначно стало не отравление «Новичком». Сабаев также считает, что поставленный Навальному в Германии диагноз является «фантастическим предположением или заключением», которое не подтверждено «ни документально, ни клинически, никаким образом».

    Медик отметил, что его смущает и то, что в медицинской общественности принято негласное правило делиться информацией, мнениями, впечатлениями о течении заболевания и даже о динамике, но эту динамику в лечении Навального немецкие врачи не знают, так как не контактировали с больницей в Омске.

    Он отметил, что все лабораторные исследования биологических материалов, взятых у Навального, проводились в экспертных лабораториях Омска и в федеральных лабораториях. Это были не простые исследования – искались как сами возможные вещества, так и продукты распада.

    Аппаратура, с помощью которой проводили исследования экспертного класса, произведена в США, чувствительность оборудования, по словам Сабаева, очень высокая.

    «Восемь консилиумов было проведено, 60 биохимических исследований, несколько кардиограмм, постоянный мониторинг систем организма на хорошем оборудовании, инструментальные и лучевые методы диагностики (...) исключали все возможные причины такого кризисного состояния. Токсикология была на первом месте, это было самое первое исследование, и через восемь часов был дан ответ об отсутствии токсикантов», – передает слова медика «Интерфакс».

    Токсиколог отметил также, что немецкая клиника не запрашивала никакой информации о результатах анализов Навального, «они не вступали в контакт с 23 числа».

    «Единственный контакт – это наша беседа была по электронной почте. Больше никаких контактов не было», – пояснил он, добавив, что омские медики, в свою очередь, до сих пор не получали от немецких коллег никаких данных о состоянии блогера.

    Напомним, правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

    При этом в деле с «анализами Навального» Германия ведет себя подозрительно: МИД страны официально заявляет, что готов поделиться с Россией всеми данными о результатах анализов – в том числе касающимися якобы обнаруженных следов отравления «Новичком», однако против этого возражают военные ФРГ. Берлин объяснял задержку с передачей России данных о состоянии блогера, заявив, что того все еще обследуют. Между тем Навального вывели из медицинской комы.


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