Берлин объяснил задержку с передачей России данных о состоянии Навального

Власти Германии давно согласовали направленный Россией запрос о правовой помощи по делу блогера Алексея Навального, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Мы также, когда на минувшей неделе разговаривали с послом России (в Берлине Сергеем Нечаевым), сказали это в ответ на его запрос», – сказал Маас, передает Deutsche Welle.

Он подчеркнул, что нет оснований не соглашаться с подобной просьбой российской стороны.

По словам Мааса, Навального в настоящее время все еще обследуют в берлинской клинике, «но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу.

«Таким образом, обвинения Москвы в затягивании ответа – это очередная «дымовая завеса», такие в последние дни мы уже видели. И я опасаюсь, что в ближайшие дни последуют и другие», – добавил министр.

Он потребовал от России начать полноценное расследование всех обстоятельств произошедшего и выразил уверенность, что российская сторона передаст Германии результаты обследования Навального в ходе его лечения в Омске.

В свою очередь официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала в Facebook на заявления главы МИД и опубликовала ряд вопросов к немецкому внешнеполитическому ведомству.

Она отметила, что формальный запрос со стороны российских правоохранительных органов уже был направлен в Германию. Кроме того, предложение о сотрудничестве также направляли российские врачи.

«Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?» – написала Захарова.

Также она задается вопросом, если обследование пациента еще продолжается, «как можно делать политические заявления с обвинительным уклоном», и почему на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии.

«Что за фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентичные политическое заявления? Какого числа российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву? Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?», – добавила дипломат.

Минюст Германии еще 27 августа получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии федеральных вооруженных сил заявили, что якобы обнаруженный в крови Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей России к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера.