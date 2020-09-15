Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки»

Сообщение украинской стороны о том, что все участники «нормандской четверки» готовы к очередному саммиту, не соответствуют действительности, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

«Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», – сообщил Руденко РИА «Новости».

Во вторник украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандского формата» (Россия, Германия, Украина и Франция) согласились провести встречу на высшем уровне.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик.