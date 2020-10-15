В Киеве заявили о троллинге украинцев со стороны Зеленского

«Я так и представляю, как комбайнер после тяжелого трудового дня ожесточенно спорит со своей женой о свободной экономической зоне в Донбассе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Руслан Бортник. Так он прокомментировал второй из пяти вопросов, который президент Владимир Зеленский намерен задать украинцам в день местных выборов 25 октября. Суть вопроса касается создания в Донбассе свободной экономической зоны.

«Это не самый важный вопрос, стоящий сегодня перед страной, особенно на фоне проблем реализации Минских соглашений, гуманитарной политики, внешнеполитического курса, конституционной реформы государственного управления, предложения реформы децентрализации и многих других вопросов», – считает руководитель Украинского института политики Руслан Бортник.

«Я так и представляю, как комбайнер, военный и менеджер по продажам, вернувшись после тяжелого трудового дня домой, ожесточенно спорят со своей женой – учительницей, домохозяйкой и врачом, – нужна ли свободная экономическая зона в Донбассе?», – с иронией отметил собеседник. – Конечно, это определенного рода троллинг, потому что этот вопрос и раньше транслировался властью».

«Целью этого опроса является актуализация электоральных тезисов Зеленского и партии «Слуга народа», которая, как им кажется, позволит мобилизовать своих сторонников и повысить явку. Но по этим вопросам никакой общественной дискуссии нет», – убежден эксперт.

«Более того, думаю, и по первому вопросу, который касается коррупции, и по второму вопросу, который касается Донбасса, большинство украинцев ответят «да». Здесь действует один из принципов психологии: если от человека добиться трех «да», то четвертое он скажет автоматически. Видимо, власть пытается добиться этих «да», – считает политолог.

«Кроме того, когда Зеленский в роликах постоянно говорит «ты» – он обращается к молодежи и людям среднего возраста. Такие ролики не подходят к людям старшего возраста, значит – президент и его команда на них не ориентируются», – заключил Бортник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября: граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны.

Днем ранее Зеленский назвал первый вопрос для украинцев на всенародном опросе - нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Ранее Комитет избирателей Украины заявил, что проведение всенародного опроса в день голосования на местных выборах противоречит избирательному кодексу.

Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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