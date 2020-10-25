Зеленский теряет регионы Украины

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25 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:02  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Российские ученые попали в зависимость от западных научных изданий

Ученым важно не только проводить исследования, но и рассказывать о них в научных изданиях Владимир Смирнов/ТАСС
Скандал с отказом публиковать российских ученых в США из-за мифических санкций угас сразу после возникновения. Американский геофизический союз пересмотрел свое решение и даже извинился. Однако сам этот случай крайне показателен с точки зрения того, в какую зависимость наука России попала от публикаций в научных изданиях Запада. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как спецназ ГРУ заработал свою легендарную репутацию

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Угрозы и вызовы коллективного Запада в отношении России, рост числа конфликтов на наших границах заставляют вспомнить, к чему привело уничтожение специальной (активной) разведки в СССР в конце 1930-х, перед самым началом Великой Отечественной. Подробности...
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Увидеть Антарктиду – и умереть

Тимур Шерзад, журналист
24 октября 1911 года стартовала экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу. Конкуренцию в гонке за покорение Антарктиды Скотту составляла норвежская экспедиция Руаля Амундсена. Этому противостоянию предстояло стать самым мрачным и драматичным событием в истории континента. Подробности...

Мы слишком долго отступали, пора возвращать потерянное

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Если мы хотим, чтобы нас уважали, позиция России на международной арене должна быть жесткой. Наступательной и выгодной прежде всего для нас самих. Хватит оправдываться и сносить оскорбления, которые высказывают нам в лицо. Подробности...
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    Зеленский теряет регионы Украины

    У националистов мало шансов на региональных выборах    25 октября 2020, 09:00
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Артур Приймак,
    Иван Абакумов

    На Украине в воскресенье проходят региональные выборы, при этом ни у одной партии нет преимущества на всей территории страны. Ситуацию усложняет наличие местных, порой весьма влиятельных в своих регионах, политических сил. И хотя «Слуга народа» по соцопросам еще сохраняет лидерство, политологи уверены - на этих выборах партия Зеленского столкнется с серьезной конкуренцией.

    В воскресенье на Украине пройдут местные выборы. Значение этого голосования, которое пройдет в Киеве и регионах, будет далеко не локальным. Дело не только в том, что эти выборы должны завершить начатую еще при Петре Порошенко децентрализацию власти, которая даст больше полномочий муниципальным чиновникам. Голосование должно стать тестом как для пропрезидентской партии «Слуга народа», так и для самого Владимира Зеленского.

    Также напомним, что параллельно с голосованием за местных избранников украинцам предстоит ответить на пять вопросов, которые подготовила команда Зеленского. Помимо вопросов о наказании коррупционеров и легализации марихуаны, озвучены идеи о свободной экономической зоне в Донбассе и обращении Украины к гарантиям безопасности Будапештского меморандума о территориальной целостности.

    Всенародный опрос, инициированный Зеленским, обойдется в 103 млн гривен, или более чем в 3,6 млн долларов, сообщила в пятницу глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. В руководстве «Слуги народа» заверили, что опрос (чью результативность эксперты ставят под сомнение) будет проведен за счет партийной казны, а не из кармана налогоплательщиков. Важное замечание, учитывая то, что согласно другим опросам – социологическим, пропрезидентская партия стремительно теряет популярность.

    Президентские выборы 2019 года, как известно, завершились триумфальной победой Зеленского  – более 73% голосов.  Тогда же на внеочередных выборах в Раду с очень серьезным перевесом прошли «Слуги народа». Соратники нового украинского лидера набрали более 43%, и вкупе с одномандатниками составили более половину нового состава парламента.

    Но судя по опросу, чьи результаты в этот вторник опубликовала социологическая служба «Рейтинг», доверие «Слуге народа» упало с 43% до 16,7%. Партия Зеленского по-прежнему остается самой популярной из всех политических сил Украины. Но теперь уже она совсем не намного опережает «Оппозиционную платформу – За жизнь» (ОПЗЖ). Эта партия, которая опирается на электорат Юго-Востока и которую критики называют пророссийской, набирает 13,5%. Третьим номером идет «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Рейтинг сторонников бывшего лидера, которых «Слуга народа» разгромил на парламентских выборах, сейчас практически сравнялся с правящей партией – 13,2%.

    Еще один характерный результат предвыборного опроса – полный провал партий Майдана-2014. Игравшие заметную роль при администрации бывшего президента Петра Порошенко Радикальная партия Олега Ляшко сейчас пользуется поддержкой лишь – 3,3% избирателей, «УДАР Виталия Кличко» – 2,7%, «Свобода» Олега Тягнибока – 2,3%. Очевидно, что националистам, игравшим заметную роль в «революции достоинства», украинцы доверяют в наименьшей степени.

    Ультраправая партия «Национальный корпус», сформированная на базе батальона «Азов», вообще не была включена в предвыборный рейтинг. Ее позиции колеблются в районе статистической погрешности, ниже чем у партии «Голос» певца Святослава Вакарчука (за которую готовы отдать голоса менее 1,5% украинцев).

    Общеукраинский опрос, который провела служба «Рейтинг», дает не совсем точный расклад на местных выборах. Напомним, что в отличие от многих других стран, в том числе России, на Украине существуют локальные партии.


    «В рейтингах лидируют местные силы: блок мэра Геннадия Кернеса в Харькове, партия одесского градоначальника Геннадия Труханова, партия мэра Мариуполя, партия мэра Запорожья»,

    – пояснил газете ВЗГЛЯД украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.  

     «Однако общеукраинские партии, такие как «Слуга народа», тоже выдвигаются в фавориты, занимают свои позиции в регионах, и могут пройти в местные советы», – считает украинский эксперт.  По мнению Фесенко, у «Европейской солидарности» Порошенко будут шансы, но преимущественно на западе Украины и в Киеве, в Центральной Украине. У ОПЗЖ есть шансы в русскоязычных регионах и ряде центральных. На западе – вряд ли. «Мэры Ивано-Франковска и Тернополя, представители «Свободы», останутся, скорее всего, на своих должностях, как и мэры всех крупных городов и областных центров, независимо от партийной принадлежности. У «Батькивщины» хорошие шансы в сельской местности, в центральной Украине», – перечислил украинский эксперт.

    Многие партийные результаты зависят от персонального фактора, отмечает собеседник. По мнению Фесенко, одним из победителей в Киеве может стать «УДАР» Кличко. Напомним, что бывший боксер по-прежнему занимает пост столичного городского головы. На втором месте в борьбе за пост киевского мэра – популярный телеведущий Сергей Притула,  который недавно вступил в партию Вакарчука «Голос». По оценке Фесенко, у «Голоса», который стал аутсайдером по всей Украине, в Киеве будут неплохие шансы.

    Собственно, от региональных элит зависит и результат президентской партии, сказал газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. «Это, например, региональные олигархи вроде хозяина Закарпатья Виктора Балоги, другие авторитеты местного значения, – отметил собеседник. – В Закарпатье, Черкасской области и других регионах назначенные Зеленским управленцы баллотируются в местные советы, используя для этого локальный административный и пиаровский ресурс. Но реальную власть в регионах команда Зеленского уже давно потеряла». 

    На местном уровне во власть могут прийти авторитетные люди даже из радикального «Нацкорпуса», заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД украинский политтехнолог, директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин. Но в целом, по его оценке, у правых «ультра» немного шансов. «У радикальных националистов – очень ограниченный круг избирателей, и значительная их часть предпочитает голосовать за более респектабельные силы – в первую очередь, за «Европейскую солидарность» Порошенко», – считает Стоякин.  На политическую неэффективность «Накорпуса» указывает и  Фесенко. По мнению политолога, шествия – это не избирательная компания. Рейтинги партии так и остаются на уроне пары процентов, и даже не во всех регионах она участвует в выборах.

    Голосование лишний раз продемонстрирует то, что Украина не является страной, единой в политическом смысле: то, что считается приемлемым на западе страны, не воспринимается на востоке, и наоборот, предполагает первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. «ОПЗЖ наберет свои голоса на Юге и Востоке, вряд ли будет популярна на Западе. Каких-то неожиданных изменений в политической картине, я не предвижу», – сказал российский депутат газете ВЗГЛЯД. Значимая перемена, по его мнению, в отношении украинцев к «Слуге народа».

    «Если бы выборы проходили раньше, рейтинг Зеленского был бы наверное выше, а рейтинг Петра Порошенко и его сторонников – ниже», – отметил Затулин. Но, подчеркнул он, налицо фактическое слияние идеологий «Слуги народа»  Зеленского и «Европейской солидарности» Порошенко, что, похоже, сказывается на рейтинге пропрезидентской силы.

    Ура-патриотическая риторика, впрочем, может быть по-прежнему востребована в украинской столице, полагает собеседник. «Киев, который в советской Украине олицетворял дружбу народов, стал полем соперничества и с трудом отходит от «похмелья», возникшего после с майданов и революций, – заметил Затулин. – Хотелось бы надеяться, что националисты потеряют в Киеве, но на пути к этому обстоятельству стоит тот факт, что жители Киева привыкли, что они – столица, и поэтому податливы на разного рода «патриотические» призывы».

    В целом, судя по рейтингам, результаты предстоящих выборов не выявят чьей-то абсолютной победы, это практически очевидно. «Но повторения успеха достигнутого «Слугой народа» на парламентских выборах не приходится ожидать», – уверен первый замглавы думского комитета по делам СНГ.

    Ранее киевские эксперты в комментарии газете в ВЗГЛЯД предположили, что организованный «командой Зеленского» всеукраинский опрос может повысить явку примерно на 10%. Бывший депутат Рады Журавко, полагает, что если и следует ожидать повышения явки, то незначительного – в пределах статпогрешности. «Там, где «Слуге народа» не удастся договориться с  местными авторитетами, явка будет незначительной. Местные советы Киевом в большинстве случаев не контролируются, а от решений этих советов во многом и зависит политическая и социально-экономическая остановка в регионах», – полагает экс-парламентарий.

    Там, где партии Зеленского не удастся задействовать административный ресурс, будет видно разочарование граждан в политике президента, считает Журавко. В частности, украинцы выскажут свое реальное мнение о власти, которая не выполнила главное обещание – прекратить войну в Донбассе. Один из пунктов всеукраинского опроса, про свободную экономическую зону в Донбассе  выглядит как  издевательство, говорит Журавко. «Какая свободная зона может быть в считанных сотнях метров от переднего края?», – задается вопросом бывший депутат Рады. 

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