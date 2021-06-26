Список самых влиятельных женщин стал позором Украины

На Украине составлен рейтинг «самых влиятельных женщин», ведущие позиции которого заняли такие разные люди как Юлия Тимошенко, Елена Зеленская и Екатерина Павленко, представлявшая страну на «Евровидении». Самое смешное, что первое и пятое место отданы англосаксонским дипломатам, что заставляет вспомнить о судьбе олигарха Коломойского и о том, что Украина – криптоколония.

Список «самых влиятельных женщин Украины», составленный редакцией журнала «Фокус» и опрошенными ею «экспертами», хотя и носит как будто развлекательный характер, способен сказать об Украине больше, чем любое академическое исследование. Причем, чистую правду.

Главное, пожалуй, в том, что Украина государство не суверенное (при том, что убивает в Донбассе людей под соусом «защиты суверенитета») и глубоко провинциальное. Чтобы понять это, знакомиться со всей сотней нет никакого смысла – достаточно первой тройки.

На третьем месте – генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Отрицать, что генпрокурор – человек влиятельный, вряд ли кто-то будет. Однако влиятельность Венедиктовой – это продолжение влиятельности президента Владимира Зеленского, которому она обязана стремительным карьерным взлетом.

Генпрокурор у Украины относительно молодой (42 года) и теоретически квалифицированный. «Теоретически», поскольку большую часть жизни харьковчанка Венедиктова занималась на своей малой родине именно теорией права. Она доктор юридических наук и профессор, автор многочисленных статей, преподавала гражданское делопроизводство и международный коммерческий арбитраж, но существенных должностей в системе государственной власти не занимала.

В 2015-м Венедиктова стала кандидатом на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Украины, но не набрала достаточного количества баллов. Свою удачу она поймала за хвост в 2018-м, когда познакомилась с Владимиром Зеленским и вошла в его предвыборный штаб в качестве советника по юридическим вопросам.

Следующая значимая остановка в карьере – Верховная рада, куда малоизвестный юрист попала с третьего места в предвыборном списке пропрезидентской партии «Слуга народа», причем не являясь членом партии. Депутатствовала она недолго – менее полугода, став врио директора государственного бюро расследований Украины, а еще через два месяца поднялась до генерального прокурора.

Поскольку Зеленский называл в числе своих главных приоритетов борьбу с коррупцией, такое назначение имело смысл: расчищать украинские «авгиевы конюшни» должен был человек, не встроенный в их систему, то есть новый, не испорченный, без клановых связей. Но практика показала, что все несколько прозаичнее: коррупция на Украине никуда не делась, зато Венедиктова стала важнейшей деталью в той модели управления страной, которую выстроил новый президент. Это откровенно диктаторская модель, о чем газета ВЗГЛЯД подробно писала ранее

Как следствие, Венедиктова упоминается в СМИ чаще всего в связи с делами, направленными против политических оппонентов Зеленского и, в первую очередь, против Виктора Медведчука, возглавляющего политсовет самой популярной партии страны «Оппозиционная платформа – За жизнь». Обвинив его в «покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», генпрокурор «отлила в граните»:

«Нельзя создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах».

В России Венедиктова известна в основном благодаря этой сочной фразе, а также уголовному делу о ссылке на порнографический сайт, размещенной в школьном учебнике. Что характерно, это был учебник по украинскому языку. Что еще более характерно, «оплошность» заметили лишь спустя три года.

На втором месте рейтинга – Елена Зеленская, многолетний сценарист «Студии Квартал-95» и супруга действующего президента. Она больше не пишет для мужа юмористические скетчи (или пишет; кто ж ее знает), а занимается типичной для «первых леди» благотворительной и общественной деятельностью. Оригинального в ней лишь то, что о распространении, например, украинских аудиогидов в зарубежных музеях почему-то печется человек, родной язык которого – русский.

Прямо скажем, появление «первой леди» или «первого джентльмена» на лидирующих позициях в рейтингах влияния – это не международное, хотя и не сугубо украинское. Обычно такого рода «влиятельность» характерна для авторитарных режимов и никогда – для демократических, подразумевающих подотчетность политиков населению. В качестве примеров можно вспомнить Елену Чаушеску, Грейс Мугабе, жен некоторых латиноамериканских диктаторов и Цзян Цин – супругу Мао Цзэдуна, которую сам председатель называл «страшным человеком» (она была одним из лидеров «культурной революции» и осуждена по делу «банды четырех» после смерти мужа).

Сама Зеленская наверняка предпочла бы, чтобы ее сравнивали не с Эвой Перон, а с Мишель Обамой. Но в целом ее присутствие в этом списке показатель не реального влияния на украинскую политику, а отражение хуторских представлений о семье. Мол, Зеленский, конечно, «голова» государства, но «жинка» – шея, которая этой головой вертит. В Европе, куда так стремится Украина, в таких категориях давно уже не мыслит.

Ну а лидером списка стал человек, не имеющий ни украинского гражданства, ни украинских корней. Это Кристина Квин – даже не посол, а временный поверенный в делах США на Украине. Ее лидерство – констатация, что страна находится под внешним управлением. Только в таких условиях дипломат может быть влиятельнее генпрокурора.

Полноправного американского посла в Киеве нет с 2019 года. Занимавшая этот пост Мари Йованович была досрочно отозвана президентом Дональдом Трампом в Вашингтон за нелояльность и, как подчеркивалось позднее, за препятствия в выдаче виз тем украинцам, которые могли бы дать показания против отца и сына Байденов. Ожидать от нее, демократки, чего-то другого было бы наивно (и Трамп эту наивность проявил). Госпожа посол создала в Киеве мощную структуру, направленную как на управление страной, так и на покрывательство коррупционных схем нескольких видных демократов.

Квин назначалась временным поверенным дважды: после Йованович и после Уильяма Тейлора, который был прислан на смену Йованович, но уже через несколько месяцев возвращен в Вашингтон примерно по той же причине. Оба этих дипломата давали потом показания против Трампа на процессе о его импичменте.

Как и ее предшественники, Квин является весьма опытным дипломатом. Работала в Британии, России, Таиланде, на Филиппинах, в структурах ЕС, одно время отвечала в Госдепе за Словению, но послом не была никогда. Возможно, все-таки станет –­ на Украине, а если даже нет, ее первого места в нынешнем рейтинге такое не умалит. Да, представитель США – влиятельнейший политик на Украине, американской криптоколонии.

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Кстати, пятое место в рейтинге заняла– посол Великобритании. А между ней и генпрокурором расположилась лидер партии «Батькивщина», то есть женщина, влиятельность которой в Киеве еще десять лет назад никто не рискнул бы оспорить.

Нашлось в первой десятке место и для посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Тут, казалось бы, должно быть что-то одно – или посол Украины в США, или посол США на Украине. Но кому, как не русским, знать, что в украинцы может быть записан любой деятель, кто имел несчастье с Украиной соприкоснуться.

Таким образом, самые влиятельные женщины Украины – это американская генерал-губернаторша, жена президента и его же карманная прокурорша. Список настолько «говорящий», что в комментариях не нуждавшийся.

Кроме, пожалуй, одного. Журналом «Фокус» владеет Александр Борщевич, которого медиа-эксперты Украины считают человеком Игоря Коломойского. Того самого Коломойского, который дал Зеленскому путевку в политическую жизнь. Того самого Коломойского, на которого американцы впоследствии наложили санкции, требуя от Зеленского самых решительных мер против олигарха.

Видимо, Игорь Валерьевич что-то такое знает, если на первое место в рейтинге «Фокуса» вдруг вышла Квин ­­– человек весьма и весьма непубличный, хотя еще в прошлом году она проигрывала генпрокурору.

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