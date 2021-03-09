Санкции США против Коломойского ведут к большой войне

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НОВОСТЬ ЧАСА

В России ввели постоянный мониторинг цен на товары и услуги

9 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:49  |  vz.ru
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Минэнерго Украины подводит страну к блэкауту

Украинская энергетика оказалась хромой лошадью Zuma/ZEUS/ТАСС
На Украине заявили о готовности отсоединиться от энергосистемы России и Белоруссии в 2022 году, а в 2023-м – подключиться к энергосистеме Евросоюза. По мнению экспертов, первую часть своих планов Минэнерго страны действительно может осуществить без труда. Однако вторая часть планов сулит Киеву целый ряд проблем. Каких именно? Подробности...
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Для западных соцсетей придумали трехступенчатое наказание за атаки на Россию

Facebook счел публикацию газеты ВЗГЛЯД ложной, так как она противоречит мнению украинского сайта Алина Деева/ВЗГЛЯД
В Госдуме назвали угрозой национальной безопасности страны тот акт цензуры, которой администрация Facebook подвергла аккаунты российских изданий, в том числе газеты ВЗГЛЯД. Соцсеть сочла, что пользователи не должны быть в курсе данных ФСБ о задержании проукраинских нацистов. В МИД призвали урегулировать работу цифровых гигантов в России. Но как принудить западные IT-компании к уважению наших законов? Подробности...
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Как Турция перестала быть угрозой для СССР во время войны

Власти Турции до конца 1944 года открыто симпатизировали Германии, но по-восточному хитроумно пытались усидеть сразу на нескольких стульях Emrah Gurel/AP/ТАСС
Одной из важнейших опасностей во время Великой Отечественной оставалась потенциальная возможность вступления в войну на стороне Германии еще ряда стран – например, Турции. Рассекреченные документы показывают, каким образом советской дипломатии удалось убедиться, что Турция будет соблюдать нейтралитет – хотя и довольно сомнительный. Подробности...
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Грабли вместо «Искандеров». Как Армения прощается с иллюзиями

Грабли стали одним из символов протестов в Ереване Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Неосторожная фраза премьер-министра Армении Никола Пашиняна о характеристиках российских ракет привела к полноценному политическому кризису в стране. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в столице Армении и убедился, что кризис, возникший по итогам поражения во второй карабахской войне, куда глубже, чем это можно предположить со стороны.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Санкции США против Коломойского ведут к большой войне

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На самой Украине нет бенефициаров устранения Коломойского. Олигархи остаются единственным подспорьем для президента Зеленского. Но за последние два года косвенное внешнее управление страной сменилось прямым внешним управлением через «семипосольщину». Подробности...

После Февральского переворота не было дороги назад

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ни одна империя не падает просто так. Не просто так разрушилась и Российская империя. Она имела целый пласт глубинных проблем и противоречий. 9 марта 1917 года началась всеобщая забастовка в Петрограде, которая смела многовековую русскую монархию. Подробности...
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Почему феминистки ненавидят 8 Марта

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Коммунисты стабильно сравнивали свои достижения с 1913 годом, когда юный слесарь Хрущёв жил в квартире, как у директора завода в СССР. Как бы российским женщинам не пришлось с такой же тоской вспоминать времена «патриархата». Подробности...
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    Глеб Простаков

    Санкции США против Коломойского ведут к большой войне

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		9 марта 2021, 12:54

    То, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, важно. Хотя бы по той причине, что Коломойский не только сыграл ключевую роль в подавлении сопротивления госперевороту на востоке Украины в 2014 году, но и до сих пор остается одним из стержневых элементов украинского олигархического капитализма и системы власти в целом. В 2019 году олигарх усадил в президентское кресло Владимира Зеленского и какое-то время считался самым влиятельным человеком в стране. Но неожиданный триумф грозит обернуться столь же стремительным низвержением.

    Удивительным образом, но на самой Украине нет бенефициаров устранения Коломойского. Олигархи остаются единственным подспорьем для стремительно теряющего политическую субъектность Зеленского. Президент тасует карты, попеременно усиливая то Коломойского, то его конкурентов – Рината Ахметова и других бизнесменов «второго эшелона», но неизменной остается любовь-ненависть администрации президента с олигархами как единственным источником искаженного и извращенного украинского суверенитета.

    За последние два года косвенное внешнее управление – посредством кредитов МВФ, скупки зарубежными инвестфондами украинских гособлигаций и прочих видов «помощи» – все больше сменяется прямым управлением. В набсоветах украинских госкомпаний сидят либо агенты Запада из числа представителей местных НКО, бывших журналистов и «активистов» всех мастей, либо – напрямую иностранные граждане.

    Ключевые решения правительства, отдельных министерств и ведомств согласовываются с «семипосольщиной» США и крупнейших стран Евросоюза. Зеленский не смог даже назначить лояльного себе посла Украины в США, им стала известная грантоедка, бывший министр финансов Оксана Маркарова.

    Запад контролирует часть правоохранительной системы – Национальное антикоррупционное бюро, Нацагентство по противодействию коррупцию и другие структуры.

    Фото: Михаил Маркив/РИА Новости

    И, наконец, отдельные нормы законодательства США, в первую очередь в финансовой сфере, прямо встроены в украинское законодательство.

    Таким образом, санкции против Коломойского бьют прежде всего по президенту Зеленскому. Юлить и списывать сбои в исполнении установок внешних кураторов на особенности внутренней политической кухни (не нашлось голосов в парламенте за то или иное решение и прочие «эффекты исполнителя»), как это делал предшественник Зеленского – Петр Порошенко, более не получится. Управление будет прямым, а у исполнителей будет оставаться все меньше простора для творчества.

    Кроме того, санкции разрушат монобольшинство партии «Слуга народа» в Верховной раде. Игорь Коломойский контролирует с десяток-другой депутатов фракции, без которых формального большинства не существует. Зеленскому нужно будет искать поддержку в других партиях, например, в прозападной партии «Голос», что еще больше усилит его зависимость от США и ЕС. А если новая коалиция не состоится или Зеленский вдруг не пойдет на сдачу Коломойского Западу, последний просто инициирует устранение Зеленского с поста президента (критическое усиление уличных протестов) и инициирует досрочные парламентские выборы, в которых новое большинство будет полностью сконструировано под запросы «семипосольщины».

    Санкции против Коломойского не выгодны и другим украинским олигархам, несмотря на жесточайшие междоусобные войны. В краткосрочной перспективе они могут означать конъюнктурное усиление Рината Ахметова. Первый контролирует крупнейших потребителей электроэнергии в стране – ферросплавные заводы, второй – монополист в сфере тепловой генерации.

    Однако же в средне- и долгосрочной перспективе Западу не нужен ни Ахметов, ни любой другой олигарх, с интересами которого нужно считаться, ввязываясь в долгие торги. Как было сказано выше, внешнее управление Украиной выпрямляется, максимально избавляясь от любого рода посредников. А значит, давление на украинских олигархов будет возрастать экспоненциально.

    Недовольна будет и значительная часть профессиональных «патриотов». Основанием для введения санкций объявлена деятельность Игоря Коломойского на посту губернатора в 2014-2015 годах, то есть как раз тот период, когда губернатор-олигарх инвестировал деньги и влияние в борьбу с «Русской весной».

    «Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды», – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

    А ведь в определенных кругах Коломойский считается человеком, который предотвратил сценарий распространения «республик» на большую часть украинского юго-востока – Харьковскую, Запорожскую, Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области. Коломойский и его команда создавали и финансировали первые добровольческие батальоны, вкладывались в освобождение Мариуполя и других ключевых прифронтовых украинских городов. Сегодня вся эта «патриотическая» деятельность маркирована плашкой коррупции.

    Теперь несколько слов о том, что будет дальше. Внутреннее напряжение, спровоцированное действиями США, в ближайшие недели и месяцы продолжит нарастать. Сейчас Игорю Коломойскому и членам его семьи всего лишь запрещен въезд в США. Список ограничительных мер скоро расширится, как и количество подсанкционных субъектов – ими станут ближайшие партнеры олигарха и ключевые исполнители в его империи.

    Действия самого Коломойского, учитывая специфику его характера, также не будут линейными – олигарх еще поборется.

    В этой ситуации Владимир Зеленский, скорее всего, попытается максимально оттянуть дублирование санкций США против своего бывшего начальника и протеже, а ныне – одного из ключевых партнеров во власти уже внутри Украины. Вашингтон, конечно, с этим мириться не станет и надавит уже на самого Зеленского, поставив того перед очень непростым выбором.

    Как известно, нет лучшего способа выйти из безнадежной ситуации, отвлечь внимание всех сторон конфликта, чем самая настоящая война. В этом смысле последнее обострение боевых действий на востоке Украины может послужить отправной точкой для того, чтобы внутреннее напряжение мощно выплеснулось наружу. Запоздавший «карабахский сценарий», реализуемый Киевом в Донбассе, ожидаемо приведет к новому разгрому украинской армии, новым жертвам и новой волне истерии.

    Но по результатам этой кампании может сложиться совершенно иная геополитическая реальность в этой части карты мира, где уже не будут иметь значения ни Минские соглашения, ни новые санкции против России, стимулирующие к их выполнению.

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