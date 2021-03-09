Санкции США против Коломойского ведут к большой войне

То, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, важно. Хотя бы по той причине, что Коломойский не только сыграл ключевую роль в подавлении сопротивления госперевороту на востоке Украины в 2014 году, но и до сих пор остается одним из стержневых элементов украинского олигархического капитализма и системы власти в целом. В 2019 году олигарх усадил в президентское кресло Владимира Зеленского и какое-то время считался самым влиятельным человеком в стране. Но неожиданный триумф грозит обернуться столь же стремительным низвержением.

Удивительным образом, но на самой Украине нет бенефициаров устранения Коломойского. Олигархи остаются единственным подспорьем для стремительно теряющего политическую субъектность Зеленского. Президент тасует карты, попеременно усиливая то Коломойского, то его конкурентов – Рината Ахметова и других бизнесменов «второго эшелона», но неизменной остается любовь-ненависть администрации президента с олигархами как единственным источником искаженного и извращенного украинского суверенитета.

За последние два года косвенное внешнее управление – посредством кредитов МВФ, скупки зарубежными инвестфондами украинских гособлигаций и прочих видов «помощи» – все больше сменяется прямым управлением. В набсоветах украинских госкомпаний сидят либо агенты Запада из числа представителей местных НКО, бывших журналистов и «активистов» всех мастей, либо – напрямую иностранные граждане.

Ключевые решения правительства, отдельных министерств и ведомств согласовываются с «семипосольщиной» США и крупнейших стран Евросоюза. Зеленский не смог даже назначить лояльного себе посла Украины в США, им стала известная грантоедка, бывший министр финансов Оксана Маркарова.

Запад контролирует часть правоохранительной системы – Национальное антикоррупционное бюро, Нацагентство по противодействию коррупцию и другие структуры.

И, наконец, отдельные нормы законодательства США, в первую очередь в финансовой сфере, прямо встроены в украинское законодательство.

Таким образом, санкции против Коломойского бьют прежде всего по президенту Зеленскому. Юлить и списывать сбои в исполнении установок внешних кураторов на особенности внутренней политической кухни (не нашлось голосов в парламенте за то или иное решение и прочие «эффекты исполнителя»), как это делал предшественник Зеленского – Петр Порошенко, более не получится. Управление будет прямым, а у исполнителей будет оставаться все меньше простора для творчества.

Кроме того, санкции разрушат монобольшинство партии «Слуга народа» в Верховной раде. Игорь Коломойский контролирует с десяток-другой депутатов фракции, без которых формального большинства не существует. Зеленскому нужно будет искать поддержку в других партиях, например, в прозападной партии «Голос», что еще больше усилит его зависимость от США и ЕС. А если новая коалиция не состоится или Зеленский вдруг не пойдет на сдачу Коломойского Западу, последний просто инициирует устранение Зеленского с поста президента (критическое усиление уличных протестов) и инициирует досрочные парламентские выборы, в которых новое большинство будет полностью сконструировано под запросы «семипосольщины».

Санкции против Коломойского не выгодны и другим украинским олигархам, несмотря на жесточайшие междоусобные войны. В краткосрочной перспективе они могут означать конъюнктурное усиление Рината Ахметова. Первый контролирует крупнейших потребителей электроэнергии в стране – ферросплавные заводы, второй – монополист в сфере тепловой генерации.

Однако же в средне- и долгосрочной перспективе Западу не нужен ни Ахметов, ни любой другой олигарх, с интересами которого нужно считаться, ввязываясь в долгие торги. Как было сказано выше, внешнее управление Украиной выпрямляется, максимально избавляясь от любого рода посредников. А значит, давление на украинских олигархов будет возрастать экспоненциально.

На эту тему

Недовольна будет и значительная часть профессиональных «патриотов». Основанием для введения санкций объявлена деятельность Игоря Коломойского на посту губернатора в 2014-2015 годах, то есть как раз тот период, когда губернатор-олигарх инвестировал деньги и влияние в борьбу с «Русской весной».

«Будучи главой Днепропетровской областной государственной администрации Украины с 2014 по 2015 год, Коломойский участвовал в коррупционных деяниях, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды», – говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

А ведь в определенных кругах Коломойский считается человеком, который предотвратил сценарий распространения «республик» на большую часть украинского юго-востока – Харьковскую, Запорожскую, Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области. Коломойский и его команда создавали и финансировали первые добровольческие батальоны, вкладывались в освобождение Мариуполя и других ключевых прифронтовых украинских городов. Сегодня вся эта «патриотическая» деятельность маркирована плашкой коррупции.

Теперь несколько слов о том, что будет дальше. Внутреннее напряжение, спровоцированное действиями США, в ближайшие недели и месяцы продолжит нарастать. Сейчас Игорю Коломойскому и членам его семьи всего лишь запрещен въезд в США. Список ограничительных мер скоро расширится, как и количество подсанкционных субъектов – ими станут ближайшие партнеры олигарха и ключевые исполнители в его империи.

Действия самого Коломойского, учитывая специфику его характера, также не будут линейными – олигарх еще поборется.

В этой ситуации Владимир Зеленский, скорее всего, попытается максимально оттянуть дублирование санкций США против своего бывшего начальника и протеже, а ныне – одного из ключевых партнеров во власти уже внутри Украины. Вашингтон, конечно, с этим мириться не станет и надавит уже на самого Зеленского, поставив того перед очень непростым выбором.

Как известно, нет лучшего способа выйти из безнадежной ситуации, отвлечь внимание всех сторон конфликта, чем самая настоящая война. В этом смысле последнее обострение боевых действий на востоке Украины может послужить отправной точкой для того, чтобы внутреннее напряжение мощно выплеснулось наружу. Запоздавший «карабахский сценарий», реализуемый Киевом в Донбассе, ожидаемо приведет к новому разгрому украинской армии, новым жертвам и новой волне истерии.

Но по результатам этой кампании может сложиться совершенно иная геополитическая реальность в этой части карты мира, где уже не будут иметь значения ни Минские соглашения, ни новые санкции против России, стимулирующие к их выполнению.