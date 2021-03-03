В Сети высмеяли «вызов» Зеленского «пророссийским олигархам»

Эксперт объяснил цель закона об ускоренном призыве резервистов на Украине

«Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев, комментируя намерение Киева принять закон об ускоренном – в течение суток – призыве резервистов «в случае обострения на фронте».

«Цель инициативы властей – обеспечить пополнение боевых частей, не прибегая к мобилизации, за счет так называемого резерва, то есть тех, кто имеет опыт боевых действий. Ситуация в Донбассе такова, что есть вероятность пусть не полномасштабной войны, но серьезного обострения обстановки», – полагает украинский политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Власти Украины намерены принять во втором чтении законопроект, который позволяет в течение суток призвать резервистов «в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства». Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Завитневич. Верховная Рада приняла данный законопроект в первом чтении в сентябре прошлого года.

«Как правило, возвращение к военным сценариям решения проблемы Донбасса стимулирует как внешнее давление, так и внутриукраинская политическая ситуация», – отметил Золотарев.

Призыв резервистов не обязательно позитивно скажется на боеспособности ВСУ, полагает эксперт. «Например, в 2014 году бойцов-резервистов, имеющих определенную военно-учетную специальность, использовали совершенно не по назначению, – указал собеседник. – Но, по логике вещей, это решение верное. Оно поможет оперативно пополнять воинские части. В бригадах ВСУ отмечается почти 40-процентный некомплект, явный некомплект в тех бригадах, которые находятся на линии соприкосновения. Это секрет Полишинеля». Понятно, что воинское подразделение не может за считанные часы стать боеспособным, добавил эксперт.

«Таким образом, ход правильный, но он не сделает воинские части в Донбассе полностью боеспособными», – резюмировал Золотарев.

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«В условиях, когда в информационной среде постоянно нагнетается информация, что завтра могут начаться боевые действия, а мы живем в окружении недружественных к нам государств – подобного рода практика абсолютно понятна», – в свою очередь отметил украинский политолог Константин Бондаренко.

Однако идти отвоевывать Крым, как призывают некоторые киевские политики, речь пока не идет, заметил собесденик. «На Печерских холмах не сидят самоубийцы. Но то, что эти действия направлены на поднятие боевого духа у населения, совершенно точно», – полагает эксперт.

Однако говорить о популярности такой меры не приходится, отметил собеседник. «Ни в одной стране мира резервисты не выказывают большого желания служить. Мобилизационные действия всегда вызывают недовольство. Люди вынуждены оставлять на какое-то время семьи и работу», – подчеркнул политолог.

За годы военного конфликта, если сравнивать с предшествующим периодом 2013-2014 годов, техническое оснащение украинской армии выросло как за счет собственных оборонных мощностей, так и за счет техники, покупаемой за рубежом, констатировал Бондаренко. «Главное как раз в том, чтобы резервисты смогли испытать новую технику, понять, как она работает. Человек, который проходил срочную службу от 5 до 20 лет назад, не понимает, как это устроено в современных реалиях. В этом смысл призыва резервистов во всех странах – чтобы люди овладели новыми техническими навыками», – считает эксперт.

Добавим, что в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что Вашингтон принял решение предоставить Киеву еще 125 млн долларов в качестве нового пакета военной помощи, чтобы улучшить оперативную совместимость Украины с НАТО.

Во вторник член Трехсторонней контактной группы (ТКГ) на Минских переговорах от Украины Сергей Гармаш заявил, что Киев сможет вернуть контроль над Донбассом в течение ближайших десяти лет. Ранее, в феврале глава украинской делегации в ТКГ, экс-президент Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма.

В начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм.

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