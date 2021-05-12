Зеленский взял заложника назло России

На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это вызов в сторону самой России. Каким будет ответ?

В возбуждении уголовного дела против депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака удивляет лишь одно - почему только сейчас?

Примерно с конца прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как диктатор банановой республики, подменяя все ветви власти подконтрольным себе СНБО - Советом по безопасности и обороне. «Все» - это значит все, включая судебную.

Тем же СНБО против Медведчука и Козака были введены санкции. С учетом нынешней международной повестки, это может прозвучать буднично и банально, но в том-то и дело, что санкции всегда были инструментом давления на иностранные государства и иностранцев. Что же касается собственных граждан, в цивилизованном мире в разрезе от Швейцарии до Ирана признать их виновными и ограничить в каких-либо правах может только суд.

Но если у суда и следствия претензий нет, для преследования противников сгодится и СНБО. Так решил президент Зеленский, руководствуясь, судя по всему, своим дилентантизмом в области политике. А мотив был простой - очень надо, и срочно.

Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь!» (ОПЗЖ), которую представляют Медведчук и Козак, к тому моменту уже стала самой популярной в стране. Причина успеха - отток русскоязычных избирателей от Зеленского, осознавших, что в области языка и культуры он, вопреки обещаниям, будет проводить ту же политику, что и его предшественник Петр Порошенко. С учетом того, что украинцев сейчас буквально проверяют на прочность и Украине грозит «тарифный майдан», такая ситуация была для стремительно теряющего популярность президента просто опасной - и он решил действовать.

Формально Медведчук и Козак не являются лидерами, лицами или наиболее популярными политиками в ОПЗЖ. Однако первый возглавляет ее политсовет, считается «серым» кардиналом» и «кошельком» партии, а второму принадлежат три телеканала - важный медийный актив. Против этих телеканалов СНБО тоже ввел санкции, что по факту означает их закрытие, хотя ранее Зеленский обещал ничего подобного не делать.

Было очевидно, что это заведомо неправовое и политически мотивированное преследование, которые Медведчук и Козак почти с гарантией оспорят в суде - если не на Украине, то в Страсбурге. Поэтому, надо полагать, украинские силовики начали усиленно «копать» под обоих политиков, чтобы найти хоть что-то, что потянуло бы на уголовное дело. И то, что повод «нашли» только теперь, представляет Медведчука и Козака потрясающе законопослушными, честными или как минимум осторожными по меркам Украины деятелями.

Что именно нашли - разговор отдельный. Глава СБУ Иван Баканов описывает обстоятельства так:

«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация».

Другими словами, один депутат звонит другому депутату - своему однопартийцу, рассказывает что-то о «расположении скрытого военного подразделения», а СБУ считает, что это не разговор двух депутатов, а информирование российской разведки сиречь измене родине. Что помешало Медведчуку «изменить родине», сообщив эти «секретные сведения» сразу хоть в СВР, хоть лично Владимиру Путину (президент России - крестный отец его дочери), в СБУ уточнять не стали.

Со своей стороны, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова также вменила депутатам «покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым». И добавила: «Нельзя создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах».

Тут речь, скорее всего, идет о трех закрытых телеканалах. Какое отношение они имеют к сути выдвинутых обвинений, опять же, не уточняется. Но никаких уточнений и не нужно: ситуация и по форме, и по сути выглядит как расправа над оппозицией. В тот же день следователи пришли с обыском не только в дом к Медведчуку, но и в офис ОПЗЖ.

Итоги обысков Медведчук уже прокомментировал: ничего противозаконного не нашли, зато сами следственные действие провели с нарушением законов. Он также подчеркнул, что, вопреки ряду заявлений, не «сбегал» в Россию, находится на Украине и скрываться не собирается.

Кстати говоря, именно этого от него, скорее всего, и ждут - отъезда в Россию или, как говорят в Киеве, в «страну-агрессора». После этого политическую карьеру Медведчука на Украине можно было бы официально заканчивать, а так он своими апелляциями в статусе жертвы репрессий сможет попортить украинским властям еще немало крови.

Происходящее можно было бы списать на внутриукраинские разборки - потешный диктатор воюет с конкурентами, ничего интересного, подобные истории многократно переиздавались на десятках языков мира. Но невозможно отрицать, что происходящее - вызов и против России тоже.

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Дело совсем не в том, что Медведчук предполагаемый российский агент, по крайней мере, не в большей степени, чем Петр Порошенко - американский. Но он, как ни крути, представляет именно пророссийскую оппозицию и ценен для нее своим опытом и связями в Москве. А для самой Москвы Медведчук был важен как центральная фигура альтернативного сценария по развитию отношений с Украиной. То есть, можно сказать, у России с ним и впрямь своего рода союз, но не против Украины как государства, а лично против Зеленского - некомпетентного и недоговороспособного политика, который путает личную шерсть с государственной.

Возможно, последней каплей для него стало то, что Москва позволила Медведчуку пиариться на теме возможных поставок российской вакцины от коронавируса и ряде других проектов со своим участием - в пику действующему президенту.

По всему, в Кремле сохраняют надежду на то, что после окончательного банкротства Зеленского к власти на Украине путем выборов придет ОПЗЖ, что поможет обезопасить Донбасс и снять острый кризис в отношениях двух стран. Этот сценарий не факт что исполним, но выглядит рациональным.

При этом принято считать, что «особые связи» Медведчука с Москвой были для него на Украине своего рода оберегом. В Киеве учитывали, что в кризисных моментах через Медведчука можно выйти напрямую на Путина, поэтому при Порошенко его хотя и поносили, но все-таки не трогали.

Новый президент решил, что посредник ему не нужен - и, как показала практика, в очередной раз ошибся. После введения санкций против Медведчука и Козака Зеленский стал уговаривать Путина на личную встречу, но в ответ получал или игнорирование, или приглашение обсудить двусторонние отношения в Москве, чего Зеленский позволить себя не может, это, с точки зрения украинской пропагандистской машины, «поездка на поклон к агрессору».

Инициировав теперь уголовное преследование Медведчука, Киев демонстративно идет на обострение. При этом не так важно, каков истинный характер отношений этого политика с Москвой. Ничто не отменит того, что Медведчук и Путин - кумовья, и что Медведчук считается пророссийским политиком. С учетом парадоксальности обвинений (изменил родине, позвонив коллеге по фракции) и их четкой антироссийской заточенности, это больше всего напоминает взятие заложника

За такое всегда приходится отвечать.

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