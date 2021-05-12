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НОВОСТЬ ЧАСА

Выжившая ученица рассказала подробности нападения на школу в Казани

12 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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России предстоит повторить сланцевую революцию США

Россию пугают скорым исчезновением нефти и газа Максим Богодвид/РИА Новости
Последняя капля нефти прольется в России через 59 лет, а газа – только через 103 года. Так оптимистично смотрят в будущее в Минприроды РФ. Однако оценки других госслужб порой в разы ниже. В худшем случае уже через 20 лет Россия проснется без нефти. Откуда такой большой разброс в оценках и стоит ли верить страшилкам? Подробности...
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Как покушение на цесаревича Николая изменило судьбу России

Будущий император Николай II в Нагасаки общественное достояние
Ровно 130 лет назад японский полицейский попытался зарубить мечом цесаревича Николая, когда тот возвращался с экскурсии на озере. Будущий император России находился на волосок от смерти, но все-таки выжил. Принято считать, что это событие самым худшим образом отразилось не только на русско-японских отношениях, но и на судьбе России как таковой. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Психотерапевт: Вычислить напавшего на гимназию мог только искусственный интеллект

Только постоянное наблюдение психологов могло бы выявить намерения казанского стрелка Максим Богодвид/РИА «Новости»
«Может оказаться, что заявление подозреваемого в нападении на казанскую школу Ильназа Галявиева о том, что он «бог» – это просто уловка», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской психотерапевтической ассоциации Дмитрий Ковпак. Собеседник предположил, почему казанские врачи могли проглядеть странности в поведении будущего преступника. Подробности...
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Зеленский взял заложника назло России

Медведчук опроверг "бегство" в Россию и заявил, что не собирается прятаться от следствия РИА Новости
На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это вызов в сторону самой России. Каким будет ответ? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Вернуть смертную казнь

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Государство начинается с Закона. Смысл Закона – в установлении справедливого воздаяния за преступления. Тюрьма должна называться – и являться – тюрьмой, каторга – каторгой. А справедливым воздаянием за убийство детей может быть только смертная казнь. Подробности...
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Дети становятся заложниками гуманизма

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Это замкнутый круг. Школа не может избавиться от сложных детей, потому что гуманизм. Родители не диагностируют сложных детей, потому что либо плевать, либо «жалко». Государство не может принудительно диагностировать детей, потому что права человека. Подробности...
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За что воевали русские

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Уже который год перед каждым 9 мая по Сети разгоняется мем с «глубокой мудростью» финского нациста Карла Густава Эмиля Маннергейма. Звучит он так: «Прежде чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать». Подробности...
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Украина и «мощный сигнал от НАТО»

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

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Таджики против киргизов: новая война?

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Вооруженный преступник напал на школу в Казани

На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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На Красной площади прошел парад Победы

В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В столице Мексики рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Нужно ли ужесточить правила приобретения огнестрельного оружия?
  • Да, нужно повысить возраст владения оружием и более детально проверять покупателя

  • Нет, оставить все по-прежнему

  • Нет, правила покупки оружия надо упростить
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Выжившая ученица рассказала подробности нападения на школу в Казани
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    Зеленский взял заложника назло России

    Медведчук опроверг    12 мая 2021, 13:56
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    На Украине возбудили уголовное дело против двух ключевых фигур в оппозиции – депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В СБУ посчитали их телефонный разговор «изменой родине», и разумеется – с Россией. Таким образом, президент Зеленский окончательно перешел к мерам силового подавления оппозиции. Но, помимо прочего, это вызов в сторону самой России. Каким будет ответ?

    В возбуждении уголовного дела против депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака удивляет лишь одно - почему только сейчас?

    Примерно с конца прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как диктатор банановой республики, подменяя все ветви власти подконтрольным себе СНБО - Советом по безопасности и обороне. «Все» - это значит все, включая судебную. 

    Тем же СНБО против Медведчука и Козака были введены санкции. С учетом нынешней международной повестки, это может прозвучать буднично и банально, но в том-то и дело, что санкции всегда были инструментом давления на иностранные государства и иностранцев. Что же касается собственных граждан, в цивилизованном мире в разрезе от Швейцарии до Ирана признать их виновными и ограничить в каких-либо правах может только суд.

    Но если у суда и следствия претензий нет, для преследования противников сгодится и СНБО. Так решил президент Зеленский, руководствуясь, судя по всему, своим дилентантизмом в области политике. А мотив был простой - очень надо, и срочно.

    Партия «Оппозиционная платформа - За жизнь!» (ОПЗЖ), которую представляют Медведчук и Козак, к тому моменту уже стала самой популярной в стране. Причина успеха - отток русскоязычных избирателей от Зеленского, осознавших, что в области языка и культуры он, вопреки обещаниям, будет проводить ту же политику, что и его предшественник Петр Порошенко. С учетом того, что украинцев сейчас буквально проверяют на прочность и Украине грозит «тарифный майдан», такая ситуация была для стремительно теряющего популярность президента просто опасной - и он решил действовать.

    Формально Медведчук и Козак не являются лидерами, лицами или наиболее популярными политиками в ОПЗЖ. Однако первый возглавляет ее политсовет, считается «серым» кардиналом» и «кошельком» партии, а второму принадлежат три телеканала - важный медийный актив. Против этих телеканалов СНБО тоже ввел санкции, что по факту означает их закрытие, хотя ранее Зеленский обещал ничего подобного не делать. 

    Было очевидно, что это заведомо неправовое и политически мотивированное преследование, которые Медведчук и Козак почти с гарантией оспорят в суде - если не на Украине, то в Страсбурге. Поэтому, надо полагать, украинские силовики начали усиленно «копать» под обоих политиков, чтобы найти хоть что-то, что потянуло бы на уголовное дело. И то, что повод «нашли» только теперь, представляет Медведчука и Козака потрясающе законопослушными, честными или как минимум осторожными по меркам Украины деятелями.

    Что именно нашли - разговор отдельный. Глава СБУ Иван Баканов описывает обстоятельства так:

    «Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, и, скорее всего, находится там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения вооруженных сил Украины, его личный состав и боевую подготовку. Такой себе подарок для спецслужб России. По мнению следствия, именно ей предоставлялась эта информация».

    Другими словами, один депутат звонит другому депутату - своему однопартийцу, рассказывает что-то о «расположении скрытого военного подразделения», а СБУ считает, что это не разговор двух депутатов, а информирование российской разведки сиречь измене родине. Что помешало Медведчуку «изменить родине», сообщив эти «секретные сведения» сразу хоть в СВР, хоть лично Владимиру Путину (президент России - крестный отец его дочери), в СБУ уточнять не стали. 

    Со своей стороны, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова также вменила депутатам «покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым». И добавила: «Нельзя создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах».

    Тут речь, скорее всего, идет о трех закрытых телеканалах. Какое отношение они имеют к сути выдвинутых обвинений, опять же, не уточняется. Но никаких уточнений и не нужно: ситуация и по форме, и по сути выглядит как расправа над оппозицией. В тот же день следователи пришли с обыском не только в дом к Медведчуку, но и в офис ОПЗЖ.

    Итоги обысков Медведчук уже прокомментировал: ничего противозаконного не нашли, зато сами следственные действие провели с нарушением законов. Он также подчеркнул, что, вопреки ряду заявлений, не «сбегал» в Россию, находится на Украине и скрываться не собирается.  

    Кстати говоря, именно этого от него, скорее всего, и ждут - отъезда в Россию или, как говорят в Киеве, в «страну-агрессора». После этого политическую карьеру Медведчука на Украине можно было бы официально заканчивать, а так он своими апелляциями в статусе жертвы репрессий сможет попортить украинским властям еще немало крови.

    Происходящее можно было бы списать на внутриукраинские разборки - потешный диктатор воюет с конкурентами, ничего интересного, подобные истории многократно переиздавались на десятках языков мира. Но невозможно отрицать, что происходящее - вызов и против России тоже.

    Дело совсем не в том, что Медведчук предполагаемый российский агент, по крайней мере, не в большей степени, чем Петр Порошенко - американский. Но он, как ни крути, представляет именно пророссийскую оппозицию и ценен для нее своим опытом и связями в Москве. А для самой Москвы Медведчук был важен как центральная фигура альтернативного сценария по развитию отношений с Украиной. То есть, можно сказать, у России с ним и впрямь своего рода союз, но не против Украины как государства, а лично против Зеленского - некомпетентного и недоговороспособного политика, который путает личную шерсть с государственной.

    Возможно, последней каплей для него стало то, что Москва позволила Медведчуку пиариться на теме возможных поставок российской вакцины от коронавируса и ряде других проектов со своим участием - в пику действующему президенту.

    По всему, в Кремле сохраняют надежду на то, что после окончательного банкротства Зеленского к власти на Украине путем выборов придет ОПЗЖ, что поможет обезопасить Донбасс и снять острый кризис в отношениях двух стран. Этот сценарий не факт что исполним, но выглядит рациональным.

    При этом принято считать, что «особые связи» Медведчука с Москвой были для него на Украине своего рода оберегом. В Киеве учитывали, что в кризисных моментах через Медведчука можно выйти напрямую на Путина, поэтому при Порошенко его хотя и поносили, но все-таки не трогали.

    Новый президент решил, что посредник ему не нужен - и, как показала практика, в очередной раз ошибся. После введения санкций против Медведчука и Козака Зеленский стал уговаривать Путина на личную встречу, но в ответ получал или игнорирование, или приглашение обсудить двусторонние отношения в Москве, чего Зеленский позволить себя не может, это, с точки зрения украинской пропагандистской машины, «поездка на поклон к агрессору».

    Инициировав теперь уголовное преследование Медведчука, Киев демонстративно идет на обострение. При этом не так важно, каков истинный характер отношений этого политика с Москвой. Ничто не отменит того, что Медведчук и Путин - кумовья, и что Медведчук считается пророссийским политиком. С учетом парадоксальности обвинений (изменил родине, позвонив коллеге по фракции) и их четкой антироссийской заточенности, это больше всего напоминает взятие заложника

    За такое всегда приходится отвечать.

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