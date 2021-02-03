Расправа над СМИ поставила Зеленского перед импичментом

«Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий», – сказал президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году. Но уже в 2021 году он передумал и внезапным указом прекратил вещание сразу трех оппозиционных телеканалов, которые критиковали не только украинскую власть, но и политику США на Украине. Что заставило Зеленского принять скандальное решение и к каким последствиям оно приведет?

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский своим указом остановил эфирное вещание трех телеканалов, считающихся в стране оппозиционными: «112 Украина», NewsOne и ZIK. Теперь на следующие пять лет вместо программ на этих каналах будет демонстрироваться либо цветная сетка, либо черный экран, а их телепередачи будут доступны к просмотру только на видеохостинге YouTube.

Ограничения против трех телеканалов были введены после вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Они распространились и на региональные каналы телерадиокомпании «112 Украина» – «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также на компанию «Новости 24 часа», принадлежащую телеканалу NewsOne.

При этом настоящим правовым прецедентом является введение персональных санкций сроком на пять лет в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Президентский указ приостановил или аннулировал полученные Козаком лицензии, запретил ему пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, прекратил предоставление услуг по трансляции и распространению телепрограмм, заблокировал его активы и ограничил торговые операции. О введении санкций украинский МИД должен будет проинформировать Евросоюз и США, поставив перед ними «вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

Напомним, что в сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал не инициировать прекращение деятельности каких-либо телеканалов в стране, в том числе и NewsOne. «Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий» – передает ТАСС слова Зеленского, который также подчеркивал, что в целом выступает за свободу слова на Украине.

Введенные санкции против телеканалов и их владельца советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк объяснил необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». При этом Подоляк обвинил администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что та на протяжении многих лет якобы «активно содействовала формированию этого пропагандистского пула».

В ответ на ограничения руководство телеканалов опубликовало совместное заявление, в котором «112 Украина», NewsOne и ZiK назвали решение СНБО и Зеленского «политической расправой над неугодными СМИ». «Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», – цитирует их заявление РБК.

Сам Тарас Козак назвал указ президента «целиком незаконным», не соответствующим полномочиям президента постановлением. Аргументируя свою позицию, Козак обратил внимание, что закон «О санкциях» предполагает, что они «могут вводиться со стороны Украины по отношению к иностранному государству, иностранному юридическому лицу или компании, которая находится под контролем иностранного юридического лица или субъектов, которые осуществляют террористическую деятельность».

«Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех. Но мы не будем останавливаться, будем бороться до конца. Эти каналы показывали, на какой беспредел идет власть, показывали проблемы людей из-за незаконного повышения тарифов, показывали, что никто не думает возвращать мир в страну, показывали правду, что происходит на Украине», – подчеркнул Козак, отметив, что «112 Украина» продолжит вещание, «несмотря на любые козни власти». Кроме того, ОПЗЖ намерена инициировать процедуру импичмента президенту.

По мнению киевского политолога Михаила Погребинского, у этой «возмутительной и внесудебной расправы Зеленского над своими политическими оппонентами» есть две причины. «Первая – недовольство самого президента деятельностью этих каналов с первых месяцев своего правления. Он и раньше позволял себе угрозы, но на такую откровенную наглость все же не решался», – пояснил собеседник.

С другой стороны, большую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Америки,

которые наращивают свое влияние на территории Украины и демонстративно унижают украинскую власть. «Американское посольство раздает команды, от которых руководство страны не может позволить себе уклониться. Так было с недавним срывом сделки с китайским инвестором предприятия «Мотор Сич», так произошло и сейчас», – полагает эксперт.

Политолог уверен – это фактическое вмешательство Америки во внутренние дела Украины становится абсолютно демонстративным и нескрываемым. «Решение закрыть те каналы, которые критикуют Штаты, – это еще один шаг, чтобы показать украинским политикам, что они сделают все, что им скажут. Но в какой-то мере этого стоило ожидать, ведь мы помним, как поступила Демократическая партия США со своими противниками. Думаю, на очереди «выпиливание» из американских цифровых платформ всех, кто не станет поддерживать политику американских демократов и Байдена», – спрогнозировал Погребинский.

В то же время украинский политик и блогер Анатолий Шарий считает, что к решению ввести санкции против оппозиционных каналов американцы не имеют никакого отношения – «это дело чисто внутриукраинское».

«Думаю, даже в США такого не ожидали. Зеленский просто сумасшедший, психически больной человек. Я говорю это не для того, чтобы его оскорбить, я считаю, что это реально так. Возможно, он заболел давно, а может быть, совсем недавно, но очевидно, что на такое раньше не решался никто, даже Порошенко. Более того, Совет национальной безопасности и обороны Украины еще в 2019 году опубликовал постановление, из которого следует, что в действиях Тараса Козака – владельца каналов – не было найдено никаких преступных мотивов», – напомнил собеседник.

«Зеленский, видимо, считает, что если он всех заткнет – его вдруг полюбят, расскажут о нем только хорошее, и он пойдет на второй срок. Его пора убирать из власти любыми законными методами, а то, может быть, завтра он сбросит бомбу на Харьков или придумает что-нибудь еще», – сказал Шарий.

Схожей точки зрения придерживается и российский телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, президент Зеленский в очередной раз доказал, что нет худших тиранов, чем вчерашние демократы.

«Мальчик обиделся и решил сделать просто уникальную вещь – ввести санкции против своего же гражданина.

Это не решение суда, это именно санкции с формулировкой, что закрытые телеканалы спонсируются из-за рубежа страной-агрессором. Кто это решил? Какой суд это установил?» – задается вопросом Соловьев. «На самом деле эта история еще раз показывает нацистский характер украинской власти, – констатировал собеседник. – Ведь с журналистами и со СМИ обычно воевали именно нацисты. До такого в свое время не дошел даже Петр Порошенко, а вот Зеленский дошел».

В такой ситуации не вполне понятна дальнейшая судьба партии «ОПЗЖ», считают эксперты. В частности, главный редактор одесского оппозиционного издания «Таймер» Юрий Ткачев назвал такое решение Зеленского «болезненным ударом, лишающим партию главного рупора». «Скорее всего, такая политика будет продолжаться, пока партия вовсе не останется без основных медиаресурсов и медийной поддержки», – полагает собеседник, отмечая, что принятые против телеканалов меры действительно являются неким актом узурпации власти.

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«Причем это уже не первый случай в политической карьере Зеленского. После эпизода с отставкой главы Конституционного суда мы понимаем, что сейчас происходит лишь развитие той линии скрытого государственного переворота, которая наметилась еще тогда», – уверен журналист.

«Запад же до сих пор не отреагировал на явное нарушение прав граждан Украины потому, что для него демократия – это скорее поза, чем реальная ценность. Заметьте, тем же США никто не мешает сотрудничать с абсолютно авторитарным режимом типа Саудовской Аравии. Так что этот образ оплота демократии не более чем показуха», – констатировал Ткачев.

«А вот то, что партия «ОПЗЖ» инициировала импичмент президенту, это очень серьезный знак. Но учитывая, что данная партия является второй по количеству депутатов политической силой в Раде, от нее можно было ожидать большего, чем минутное выступление с трибуны парламента», – посетовал Шарий.

Погребинский также считает, что Зеленскому не удастся «замести ОПЗЖ за плинтус»: Это та точка, с которой поддержка президента будет падать и дальше. Кроме того, партия получила возможность абсолютно однозначно говорить о том, что Зеленский нарушает законы, Конституцию и международные договоры. Вода камень точит. Возможно, когда-нибудь импичмент ему действительно вынесут».

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