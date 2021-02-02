Взгляд
2 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
Разделы

Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
Перейти в раздел…

«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
Перейти в раздел…

Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай разорит Украину за дружбу с США

Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды golos.com.ua/Анастасия Сироткина
Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов. Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

За что страдали немцы в Сталинграде

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
2 февраля 1943 года завершилась сталинградская эпопея – капитулировали последние части некогда грозной 6-й армии Паулюса, попавшей в окружение на берегу Волги. В плен сдалось около 80 тысяч человек – среди этого числа в итоге не выжило и одной десятой. Подробности...

США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до такого кино, как, например, вышедшая в прокат интерпретация подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Перейти в раздел…

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

Перейти в раздел…

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
  • Да, за немедленное вхождение

  • Да, за вхождение в перспективе

  • Нет

  • Пока не могу определиться
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейского в Петербурге
    Задержан второй подозреваемый в нападении на полицейского в Петербурге Пекин заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США США пообещали Украине активную военную помощь Байден начал терять популярность среди американцев
    Водительские права приравняют к идентифицирующему личность документу Вице-адмирал призвал покончить с заходом кораблей США в Черное море Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе Рогозин заявил о недопустимости милитаризации Луны
    В Бундестаге раскритиковали призывы Франции отказаться от «Северного потока – 2» В Норвегии испугались последствий усиления военного присутствия США Пушков указал на последствия «недалекости» украинских властей Российским фармацевтам могут разрешить использовать иностранные патенты

    ухудшение жизни


    На Украине перестали надеяться на новую власть

    «10-20 млн долларов»


    Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6

    «это таки Ельцин»


    Шендерович отказался от авторства фразы «Во всем виноват Чубайс»

    Видео

    «затухание» протеста


    Почему Россия избежала «белорусского сценария»

    крупнейший покупатель


    Финляндия готова променять энергию России на ветер

    220 лет назад


    Как Россия спасла грузин от полного уничтожения

    игры в политику


    Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

    форум в Донецке


    Семь целей русского Донбасса

    день рождения


    Андрей Самохин: Ельцина надо простить и забыть

    фильмы о войне


    Дарья Верясова: Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

    народные деньги


    Ирина Алкснис: США повторяют роковую ошибку СССР

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?

    Китай разорит Украину за дружбу с США

    Китайцы стремятся стать своими для далекой Украины – естественно, лишь ради собственной выгоды    2 февраля 2021, 08:30
    Фото: golos.com.ua/Анастасия Сироткина
    Текст: Артур Приймак,
    Михаил Мошкин

    Зеленский внезапно сделал дружелюбный жест в адрес Китая – главного противника своих американских покровителей. Хотя Пекин и Вашингтон ведут холодную войну, признал он, для Украины Китай – вовсе не враг. Но всего за пару дней до этого Зеленский своим указом ввел на Украине антикитайские санкции. И это решение Киева может обойтись Украине в миллиарды долларов.

    Президент Владимир Зеленский в понедельник в интервью американским телеканалам сделал неожиданное заявление. Зеленский по сути признался, что разочарован в Америке. «Мы привыкли считать, что в США идеальные демократические институты, где власть передается мирно, без войн, революций, от одного президента к другому», – сказал Зеленский, однако после погрома в Капитолии «миру будет трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии». 

    В том же интервью прозвучало еще одно показательное заявление – киевский лидер отказался назвать Китай «геополитической угрозой № 1», как о том его попросили американские репортеры. Как известно, установка Вашингтона считать Китай своим главным соперником или «вызовом» не изменилась даже после смены власти в Белом доме и Конгрессе.

    «Между Китаем и Соединенными Штатами наблюдается нечто наподобие холодной войны», – процитировал Зеленского ТАСС. Но на Украине, подчеркнул он, китайская угроза не ощущается. Зеленский, похоже, решил продемонстрировать самостоятельность своей внешней политики. «Мы знаем, что на Украине представлены предприятия из Соединенных Штатов, но в то же время у нас представлен и китайский бизнес», – подчеркнул он.

    В самом деле, за последние пять лет наблюдается стремительное экономическое сближение Киева и Пекина. По итогам 2019 года – первого года правления Зеленского – Китай оттеснил Россию с позиции крупнейшего торгового партнера украинской экономики. С 2016 года украинский экспорт в КНР вырос на 63,3%. Импорт оттуда на Украину – почти на 21%. Советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Киеве Лю Цзюнь, которого цитирует портал Украина.ру, сообщил, что в республике работают более 60 китайских предприятий, а объем китайских инвестиций за 2015–2019 годы составил 300 млн долларов – и это большая сумма по меркам украинской экономики. Китайских инвесторов интересуют энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, технологический и финансовый секторы.

    Тем не менее в конце прошлой недели Киев по команде из Вашингтона ввел санкции против китайского бизнеса. Зеленский подписал указ, нацеленный против интересов инвестиционной компании Skyrizon и ее основного акционера Ван Цзина, ранее имевшего неосторожность вложить деньги в производство украинских авиадвигателей на запорожском заводе «Мотор Сич».

    Указ предусматривает блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет сделок с ценными бумагами, эмитенты которых находятся под санкциями, сообщает ТАСС. В понедельник МИД КНР выступил с отповедью в адрес Киева, потребовав соблюдать права китайских инвесторов. В любом случае на этом историю китайских инвестиций в «Мотор Сич», похоже, можно считать законченной.

    Решительное заявление Зеленского «Китай нам не враг» не следует принимать всерьез, полагает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Зеленский много и безответственно болтает. Да, говорит он, «Китай – не геополитическая угроза». Но как доходит до дела, он, глазом не моргнув, объявляет антикитайские санкции. Китай сейчас – главный торговый партнер Украины. Но действия окружения Зеленского таковы, что там плюют на Китай, так как им дали соответствующие указания в посольстве США», – заметил Погребинский.

    «Если китайцы в ответ на украинскую наглость откажутся покупать нашу железную руду, то они ничего не потеряют.

    Мест в мире, где можно покупать руду, навалом. А Украина потеряет два миллиарда долларов. Болтать можно что угодно, самое важное – действия», – подчеркнул собеседник.

    При этом интересы Пекина на Украине не имеют политической подоплеки, полагает эксперт. «Украина остается ареной, на которой геополитически конкурируют США и Россия», – указал Погребинский. Но китайцы будут жестко отвечать на политически мотивированные решения, которые бьют по их бизнесу. 

    «Китайцы уже судятся с Украиной по сельхозпоставкам, где их обманули на 3 млрд долларов», – заметил Погребинский. В 2017 году Пекин дал кредит под поставку Украиной зерна в Поднебесную, но Киев, получив деньги, не смог это зерно поставить. Убытки, которые сейчас понесли китайские инвесторы из-за санкций Зеленского, также будут взыскиваться в судах, полагает собеседник.

    «США крайне отрицательно отнеслись к покупке «Мотор Сич» китайцами. Это конкуренция, вполне понятно. Американцы начали влиять на украинскую власть, требуя, в том числе от Зеленского, чтобы эта сделка не состоялась», – сетует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он полагает, что Украина незаметно для себя стала очередной площадкой для соперничества Вашингтона и Пекина. Причем для рядовых украинцев выгоднее, чтобы в этом перетягивании каната выиграли бы китайцы – примером может служить тот же «Мотор Сич». Но все происходит с точностью наоборот. В воскресенье СБУ устроила скандал, обвинив китайского инвестора в попытке уничтожить мощности предприятия.

    «Службе безопасности Украины была дана команда заблокировать работу. Это была однозначная ошибка, ведь именно китайцы, в отличие от американцев, заинтересованы в спасении предприятия и его работе. И сохранение предприятия в госсобственности, о чем говорит Зеленский – ошибка. Помочь восстановить его может только зарубежный инвестор, в данном случае – китайский», – отметил Охрименко.

    «Украина в целом – очень хорошая площадка для китайского высокотехнологичного производства», – отметил директор института Дальнего Востока РАН, специалист по Китаю Алексей Маслов. Примерами могут быть уже упомянутый «Мотор Сич», киевское госпредприятие «Антонов» и другие производства, доставшиеся Украине от СССР. «Для Китая, который развивает свою ракетную и авиапромышленность, украинские оборонные мощности представляют очень большой интерес», – указал Маслов. Кроме того, Украина – привлекательный трамплин для выхода Китая в Европу, если, конечно, в Киеве согласятся на такую роль», – добавил эксперт.

    Маслов напомнил о том, что Пекин рассматривает Украину как одну из транзитных стран своего мега-проекта «Один пояс – один путь». «При этом Китай будет предлагать Украине массу способов взаимодействия в обход России. Россия никакого влияния в данном случае на Китай не имеет», – напомнил он.

    «Если в Киеве будут неправильно работать с Пекином, китайцы загонят Украину в долговую ловушку, – предрекает эксперт. – Не потому, что так хотят в Поднебесной, а потому, что для работы с Китаем нужна серьезная экспертиза, нужны специалисты. Таких специалистов на Украине, скорее всего, нет». По его словам, на неумение Киева работать с китайцами указывает как раз скандал вокруг «Мотор Сич».

    Как полагают эксперты, фрондерские выпады Зеленского в адрес американской демократии останутся пустыми словами – у Киева нет и малейших признаков желания избавляться от внешнего американского управления. По мнению Охрименко, «слова о разочаровании в американской демократии» – это такая обиженная реакция на затягивание с интеграцией Украины в евроатлантические структуры, в НАТО. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •