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29 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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Россия создает новый товар для экспорта

Банк России впервые создаст востребованную за границей золотую инвестиционную монету Дмитрий Серебряков/ТАСС
Центробанк РФ в феврале впервые в истории начнет чеканить золотые монеты весом в унцию. Это общемировой стандарт веса, а значит, такие монеты станут востребованы за рубежом. Теперь Россия сможет зарабатывать не только на экспорте золотых слитков, но и золотых монет. Насколько успешным окажется российский ответ на резко возросший спрос к инвестициям в золото? Подробности...
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Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена Общественное достояние/Evan Vucci
/АР/ТАСС
Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.  Подробности...
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Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет

МиГ-31 – выдающийся самолет, но нужна ли ему замена? Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Легендарный перехватчик советского времени МиГ-31 уже в ближайшие годы должен быть заменен совсем другой машиной – по крайней мере, такие заявления делают представители российского ВПК. Ради решения каких военных задач планируется создать новый боевой самолет и стоит ли вообще его создавать? Подробности...
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Президенту Киргизии придется доказывать свою верность России

Можно ли верить политическим обещаниям Садыра Жапарова? GOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
В Киргизии официально вступил в должность новый президент страны Садыр Жапаров. Он уже заверил в своей полной приверженности к продолжению союзнических отношений с Россией. Однако в Киргизии звучат опасения, что Жапарова слишком многое связывает с Китаем. Есть ли реальная угроза, что руководство Киргизии променяет дружбу с Москвой на союз с Пекином? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Путин сказал о том, что страшнее атомной войны

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Путин указал на подступающую (и подступившую уже к самому сердцу «западной демократии») цифровую тиранию. На небывалую в истории самых кровавых тоталитарных диктатур узурпацию массового сознания, позволяющую взять под абсолютный контроль не только действия, но и мысли. Подробности...

Нож в ступне Зои Космодемьянской

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Перед создателями фильма «Зоя» стояла непростая задача: рассказать об одной из главных советских героинь тем, для кого Победа – нечто очень далекое, а мемориал, недавно открытый на месте казни Зои, – «идеальный фон для фэшн-съемки». Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Зеленский готовит пути отступления

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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    Общую историю России и Украины нужно поделить с пользой

    Это уже вторая по счету попытка объявить об украинском происхождении Байдена    29 января 2021, 08:40
    Фото: Общественное достояние/Evan Vucci
    /АР/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент США Джо Байден, на политику которого Киев имеет большие надежды, объявлен потомком династии Рюриковичей, «украинских князей». Переезд демократа в Белый дом является хорошим поводом для России, чтобы размежевать общее историческое наследие с Украиной и на высоком уровне включиться в спор, что в нем – русское, а что все-таки украинское.

    Родство президента Джо Байдена с киевскими князьями – это не фарс в духе древних укров, вырывших Черное море. Потому что фарс на тему родословной нового президента США был отыгран украинцами раньше, они без этого не могут.

    «Байден  далекий потомок основателя Запорожской Сечи Вишневецкого-Байды. Именно его прапрапрадеду  лондонскому банкиру  передали на хранение золото Полуботка, благодаря которому и поднялись Штаты», – утверждает, к примеру, доктор политических наук, проректор открытого международного университета «Украина», бывший сотрудник администрации президента Валерий Бебик.

    Реальный Байден неоднократно заявлял, что по происхождению он ирландец, но на рубеже XIV–XV веков в числе его предков действительно обнаруживаются поляки, родственные династии Рюриковичей.

    Другое дело, что ни Ярослав Мудрый, ни даже Даниил Галицкий не были «украинскими монархами», так как к тому времени ни Украина, ни украинский народ, ни украинский язык еще не сформировались – самоидентификация у этих правителей была русская.

    Таким образом, мы в очередной раз вернулись к проблеме передела совместного с украинцами исторического наследия. К тому, что Украина агрессивно ведет свой национальный брендинг, и это является не просто бреднями блогеров, а государственной политикой на международном уровне.

    Если бы север Восточной Пруссии после Второй мировой войны включили в состав не РСФСР, а Украинской ССР, Иммануила Канта позиционировали бы сейчас как великого украинского мыслителя.

    Наиболее распространенный способ исторического мародерства Киева – приписывание к украинцам русскоязычных исторических личностей из области политики, науки и культуры на основании места их рождения. В списке Сергей Королев, Игорь Сикорский, Петр Чайковский, Владимир Вернадский и многие другие. С русской стороны к этому чаще относятся с иронией (осознание значительности национального вклада в науку и культуру благотворно влияет на комплексы), но с украинской все очень серьезно – мародерством заняты первые лица страны, а «Википедию» правят под контролем министра иностранных дел.

    Ранее снисходительно-созерцательная позиция русских была вполне уместна, поскольку соответствует статусу России и русской культуры – мелочная торговля с жуликами не подходит для великих цивилизаций. Но теперь для российской внешней политики наступает пора относиться к этому вопросу чуть более серьезно и выработать некие принципы, по котором мы будет делить совместное историческое наследие с враждебным к нам украинским государством.

    Главный принцип очевиден: все приятное и полезное мы оставляем себе, а темное, жуткое и мрачное отписываем Украине, если для этого не приходится врать в пошлом киевском стиле про «Анну – украинскую королеву Франции». 

    Разумеется, это не значит, что российские дипломаты должны следить за тем, чтобы борщ в международных ресторанных гидах указывали блюдом нашей национальной кухни, как делают это соседские дипломаты (им такое по статусу, нашим – нет). Речь идет о понятиях значительно более важных, причем спорить придется не с украинской властью, а с игроками позначительнее. В том числе – с администрацией Джо Байдена. В том числе – в контексте происхождения ее функционеров.

    Важный повод для этого выдался совсем недавно, когда шеф байденовской дипломатии Энтони Блинкен решил вспомнить о своих российских корнях. «Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке», – заявил, в частности, он.

    Энтони Блинкен – аватар Байдена, назначение которого указывает скорее на то, что президент намерен лично заниматься основными вопросами внешней политики, в отличие от Трампа, Обамы и Буша. Но этот человек хорошо разбирается в пиаре и крайне негативно относится к России. Упоминание им погромов применительно к нашей стране необязательно считать случайностью. Это может быть намеренной дискредитацией нашего исторического образа.

    Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи. То есть с формальной точки зрения Блинкен сказал правду.

    Но вот же интересно получается: родившийся в Киеве и переехавший в Америку русскоязычный авиаконструктор Сикорский – «выходец с Украины», а дед Блинкена, бежавший от этнических чисток из того же города несколькими годами ранее, спасался почему-то из России.

    В такие моменты уже нужно вмешиваться, иначе сами удивимся в будущем, как так получилось, что Украину воспринимают в мире как кузницу гениев, а Россию как родину погромщиков. На стороне Киева сейчас играет мощный продюсерский центр – Соединенные Штаты, которые многие не любят, которым многие не верят, но почти все слушают, о чем те говорят.

    Очередной международный историко-политический «батл» между Москвой и Киевом начнется уже очень скоро, причем в нем обязательно примут участие и Блинкен, и Байден, для которого в украинской теме много личного и деликатного

    Задача Киева – убедить Запад в необходимости переписывания Минских соглашений в свою пользу: так, чтобы не отвечать за срыв договоренностей, переведя стрелки на «Москву, оккупировавшую украинский Донбасс». Со своей стороны, Россия, судя по всему, противопоставит этому концепцию русского Донбасса, имеющего право на национальное самоопределение.

    США и Запад будут на стороне Украины – это неизбежно. Донбасс может остаться русским или даже стать частью РФ только вопреки им. Но имидж в международной дипломатии сам по себе значит многое, а информационные войны теперь ведутся со всей серьезностью настоящих, поэтому в исторических дискуссиях вокруг Новороссии нужно чутко следить за акцентами и не стесняться поправлять «уважаемых западных партнеров».

    Степан Бандера – это украинский фашист. Донецк – это русский город. А дед госсекретаря США спас свою жизнь, бежав с Украины, в столице которой последний еврейский погром случился уже после Второй мировой войны. Уж такая она, Украина. Не такая, как русский Донбасс.

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