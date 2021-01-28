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На Украине заявили о родстве Байдена с Рюриковичами
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден оказался родственником русских князей Рюриковичей, сообщили украинские СМИ.
Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг составил геналогическое древо Байдена и выяснил, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил прямой предок нового президента США барон Саймон де Фельбригг (1367-1431). Он был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413) – дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336 – 1410), князя Тешинского и Гологовского, передает РИА «Новости».
Украинские СМИ сообщили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).
Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I – Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса – дочь старшего сына Владимира Мономаха Великого князя киевского Мстислава Владимировича.
Далее в родословной идут польские аристократы, родственные династии Рюриковичей. Среди них потомки Ярослава Мудрого, Владимира Великого, Святополка II, Владимира Святославовича и других князей.
В сентябре 2020 года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Украинский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену.
Историк Федор Гайда в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, как возникла фальшивая концепция «Украины-Руси» и о том, как украинское руководство спекулирует на этой теме.
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На Украине рассказали об «афере века» с российским газом
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Руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский рассказал об «афере века» с поставками российского газа на Украину.
По словам политика, цена на газ на Украине составляет примерно 9,8 гривны, но Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25%, и в этом случае цена бы составила 3,8 гривны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.
«А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя – и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – сказал Марчевский.
Отметив почти трехкратную разницу в стоимости, политик выразил мнение, что реальная цена газа – та, о которой договаривался Медведчук, а не установленная киевскими властями.
Ранее сопредседатель парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Украине нужно подписать прямые договоры с российским Газпромом, чтобы продавать газ населению на 25% дешевле. Отметим, что с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%.
В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.
Прилепин предсказал возвращение журналистов Муждабаева и Бабченко в Россию
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Лидер партии «За правду» писатель Захар Прилепин на фоне возвращения из Киева в Москву оперной певицы Марии Максаковой предсказал возвращение в Россию переехавших на Украину российских журналистов Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева.
«Я вот с 2015 года говорю, что мы дождемся возвращения Муждабаева, Ганапольского и Бабченко. И Ярош еще в добровольцы запишется по борьбе с российским майданом», – написал Прилепин в своем Telegram. Он отметил, что, возможно, не прямо весь список сбудется, но часть – точно. По его словам, в России «надо долго жить».
«Долго жить и сидеть на берегу. Но не просто так сидеть, а деятельно. Например, желательно, чтоб твои парни выше по течению уже работали над сплавом. Сами понимаете чего. Или кого. И они приплывут, мягко покачивая боками и глядя преданным взглядом в одну точку», – добавил писатель.
Накануне сообщалось, что оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова, которая в 2016 году эмигрировала на Украину, вернулась в Россию, хотя ранее отказывалсь это делать.
Муждабаев в 2015 году переехал на постоянное место жительства на Украину, заняв должность замгендиректора украинского телеканала ATR. В 2019 году Муждабаев возмутился прозвучавшими в Киеве заявлениями главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и потребовал, чтобы российского журналиста арестовали «за антиукраинскую деятельность и обменивали на Сенцова». Кроме того, Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова. В июне 2020 года СК России журналисту было предъявлено заочное обвинение в публичных призывах к терроризму, его объявили в международный розыск.
В свою очередь Бабченко покинул Россию в 2017 году. В 2016 году он заявил, что не испытывает сочувствия и жалости к погибшим в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. В конце мая 2018 года на Украине произошла инсценировка убийства Аркадия Бабченко – его почти сутки считали мертвым, после чего журналист появился на брифинге СБУ. После избрания президентом Украины Владимира Зеленского Бабченко покинул страну. Журналист направился в Израиль, где начал выпрашивать деньги у своих подписчиков.
В 2018 году Бабченко обещал вернуться в Россию «на первом же «Абрамсе» под флагом НАТО».
В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму
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Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg.
В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости».
Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье.
По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале.
При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V».
«Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты.
Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.
Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
Украине пригрозили отключением электричества из-за дефицита угля
Запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией, заявил главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам.
«Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тыс. тонн антрацита на Луганской ТЭС и 105 тыс. тонн на Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тыс. тонн, которых абсолютно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны», – передает издание «Таймер» слова Зайченко.
По его словам, пока украинскую энергосистему удается сбалансировать благодаря импорту электроэнергии из Белоруссии, однако такие возможности ограничены.
«Без достаточных поставок угля сбалансироваться можно будет или при переходе на сжигание природного газа, или за счет отключения потребителей», – заявил Зайченко.
Напомним, в декабре Верховная рада Украины продлила до конца 2021 года действие пошлин в отношении угля, дизельного топлива и сжиженного газа из России.
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.
В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости».
Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины
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«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины.
«Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.
В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства.
Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении.
«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg.
Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир.
По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе.
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Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС.
По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров.
Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ.
В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора.
В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.
Политолог: Германия не дает Польше занять место Британии в ЕС
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В Варшаве хотят занять место Лондона в Евросоюзе, но уверены, что этим планам мешает Берлин, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он расценил слова одного из польских экспертов о том, что новым главным другом США в Европе, вместо Польши, опять становится Германия.
«Между Германией и Польшей идет негласная конкуренция внутри Европы. В Варшаве не хотят, чтобы в Евросоюзе парадом командовали немцы и французы. Она заинтересована в том, чтобы голос восточноевропейских стран был услышан», – считает германский политолог Александр Рар.
По мнению эксперта, после выхода Великобритании из ЕС Польша хочет занять ее место в тройке лидирующих стран Европы, но «Германия не дает ей это сделать». «Польша надеялась на победу Дональда Трампа. Ей казалось, что этот американский президент будет и дальше пренебрегать Германией и Францией, потому что его интересовало больше восточное, а не западное крыло Евросоюза. На этом фоне поляки надеялись разговаривать с Германий и Россией языком силы», – пояснил Рар.
С приходом на пост президента Джо Байдена «поляки кусают локти». «Теперь их амбициозные планы рухнули – и поляки ищут виновника. Байдена винить нельзя, а вот в Ангелу Меркель шишки бросать можно. К тому же Германия раздражает поляков в вопросах либеральных ценностей, когда учит их демократии. Ситуация между странами непростая», – объяснил эксперт.
Рар ожидает, что при Байдене российско-американские отношения улучшатся, потому что их совместная повестка не связана только с Европой. «Меркель сделает все, чтобы США и Россия теперь сближались, потому что это выгодно самой Германии. Вопрос лишь в приоритетах. Разумеется, для нынешней элиты Германии Америка гораздо ближе и важнее России. В конечном итоге Берлин будет делать то, что ему продиктует Вашингтон, а не то, что предлагает Москва», – убежден Рар.
Ранее ректор Ягеллонского колледжа, профессор, американист Гжегож Бурский рассказал о беспокойстве поляков по поводу возвращения Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также на «проявления шизофрении» в действиях Джо Байдена. «С одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он приглашает Германию к сотрудничеству», – сказал польский эксперт.
Бурский опасается, что в результате сближения Вашингтона и Берлина «Северный поток – 2» будет достроен, а отношения Вашингтона с Москвой тоже смягчатся. В Белом доме уже сообщили, что Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».
В Польше заявили о «признаках шизофрении» в политике Байдена
Польша обеспокоена возвращением США к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладанием пропаганды и идеологии во внешней политике, в этом угадываются «проявления шизофрении», заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радио Radio Szczecin.
Он добавил, что подобный курс может привести к завершению строительство «Северного потока – 2».
«Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он [Байден] приглашает Германию к сотрудничеству», – передает слова эксперта РИА «Новости».
Бурский отметил, что более крепкие отношения США и ФРГ приведут к улучшению отношений Москвы и Вашингтона.
Между тем ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы».
США ввели
санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил
приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить
газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался
германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
24 января трубоукладчик «Фортуна» возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2».
Учительница на Украине провела «уроки ненависти» к русскому языку
Учительница младших классов одной из школ в Днепре на Украине проводила для учеников «уроки ненависти» к русским и русскому языку.
В соцсетях появились жалобы родителей на педагога, который на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински – «враг государства», а все русские по определению являются «историческими оккупантами украинской земли», передает Strana.ua.
Женщина не скрывает своих взглядов и участвует в маршах радикальных националистов. Несмотря на сбор подписей за смену учителя, руководство школы заявило, что не видит ничего плохого в произошедшем.
«Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «ее негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском... Иначе мы враги», – пожаловались родители.
Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
Путин поговорил по телефону с Байденом
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента.
Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью.
20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.
В Госдуме оценили планы Украины по воздушной блокаде Крыма
Планы Киева по воздушной блокаде Крыма обречены, запугивания российских компаний, которые звучат с украинской стороны, не приведут к желаемым на Украине результатам, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Украинские деятели выдают себя великими сыщиками, хотя на самом деле преследуют единственную цель – организовать воздушную блокаду, перекрыть границы и не допустить в Крым людей, особенно из других стран, чтобы как можно меньше человек увидели разительные преобразования полуострова с момента воссоединения с Россией», – сказал он РИА «Новости».
По словам политика, украинские планы по воздушной блокаде полуострова путем запугивания российских авиакомпаний обречены.
«Но хочу сказать, что все попытки киевских властей обречены, никаких последствий это не повлечет. Воздушная гавань Крыма – аэропорт Симферополь – ежегодно наращивает число и географию авиарейсов», – отметил он.
По его словам, несмотря на все старания Украины, Крым посещали и будут посещать представители международного сообщества.
Ранее власти Украины обратились в украинское отделение Интерпола для розыска самолетов, летавших в Крым с 2014 года. Прокуратура Украины установила около 500 и наложила арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы на полуостров.
В тот же день правительство Украины ввело санкции сроком на три года против российских компаний в сфере авиации за полеты в Крым, который Киев считает украинским.
Байден назвал «Северный поток – 2» «плохой сделкой» для Европы
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Президент США Джозеф Байден изучит санкции, введенные против «Северного потока – 2», так как считает проект «плохой сделкой для Европы», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Об этом она сообщила во вторник на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.
«Президент по-прежнему считает «Северный поток – 2» плохой сделкой для Европы. Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении газопровода <...>, и мы будем проводить обзор этих мер», - сказала Псаки. По ее словам, американские власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерам.
Ранее стало известно, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным.
В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости».
На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения».
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы.
Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц.
Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Имеющих двойное гражданство с РФ украинцев лишат права голоса
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Граждане Украины смогут иметь двойное гражданство с Россией, однако в этом случае они будут ограничены в правах. Законопроект, легализующий в стране двойное гражданство, внесла в Раду группа депутатов от правящей партии «Слуга народа».
«Этот законопроект в первую очередь о двойном гражданстве граждан Украины», – заявил один из авторов инициативы, депутат Олег Дунда. По его словам, большое число граждан Украины уже имеет второе гражданство, и принятие законопроекта поможет вывести этот факт из тени, передает ТАСС.
Ранее Украина не рассматривала идею двойного гражданства с Россией, однако новый проект закона предусматривает эту возможность при условии определенных ограничений.
«В случае признания СНБО [Совет национальной безопасности и обороны Украины] иностранного государства «страной-агрессором» гражданин Украины, имеющий гражданство такой страны, автоматически теряет право на участие в избирательном процессе. Он не может выдвигать свою кандидатуру на выборах и голосовать до отмены такого статуса или отказа от гражданства «страны-агрессора», – заявили на брифинге в Раде.
Дунда отметил, что вопрос двойного гражданства важен в контексте конфликта в Донбассе. Также, по мнению депутатов, легализация двойного гражданства поможет государству «вести учет граждан Украины с таким статусом, даст толчок к улучшению отношений и усилению взаимосвязей с украинскими диаспорами в ЕС, США, Канаде, Австралии, Аргентине и других странах, поскольку облегчает получение гражданства Украины этническими украинцами за рубежом», которых, приблизительно, не менее 5 млн человек. Кроме того, авторы инициативы полагают, что законопроект позволит активной части украинской диаспоры участвовать в политической жизни Украины, сохраняя при этом свое иностранное гражданство, «что для них является критическим».
Предполагается, что принятие закона поможет пролить свет на наличие двойного гражданства у представителей политического класса страны и сделает обнародование этого факта обязательным. «Доступ на высшие должности исполнительной власти лицам с иностранным гражданством будет закрыт», – подчеркнули члены «Слуги народа».
В соответствии с нормами международного права двойное гражданство возможно при наличии соглашения между двумя странами, при котором их граждане обладают паспортами обоих государств. В украинском законопроекте шла речь о возможности для граждан иметь иностранный паспорт, что не предполагает возникновения у них обязанностей и прав по отношению к другому государству.
Напомним, ранее экс-заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, ныне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба говорил, что двойное гражданство отвечает украинским интересам, однако это не касается России.