На Украине закрыли дело о вмешательстве Байдена в работу генпрокуратуры

Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к увольнению Виктора Шокина с поста генпрокурора, защита Шокина намерена обжаловать это решение.

«Решение о закрытии дела незаконное и, конечно, мы будем его обжаловать», – заявил адвокат Шокина Александр Телешецкий агентству «Украинские новости».

Напомним, депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют бывший президент Украины Петр Порошенко, Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри. Байден на записи предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными, однако суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование. Было возбуждено дело.

Сам Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны Байдена.