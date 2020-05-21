Киевский суд обязал расследовать возможное вмешательство Байдена в дела Украины

Суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора страны Виктора Шокина.

«Обязать компетентное лицо на внесение сведений в единый реестр досудебных расследований офиса генерального прокурора, в производстве которого осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве №62020000000000236 от 24 февраля 2020 года, внести в единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 343 УПК Украины (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа - ред.) по уголовному производству № 62020000000000236 от 24 февраля 2020 года, сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины... гражданина Соединенных Штатов Америки, бывшего вице-президента США», – цитирует РИА «Новости» постановление суда.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых, как утверждается, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко разговаривает с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Депутат Рады подчеркивал, что записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На аудиозаписи якобы Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными.