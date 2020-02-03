Бывший генпрокурор Украины заявил в полицию о вмешательстве Байдена в его работу

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало заявление Шокина в Национальную полицию, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Заявление передано в полицию», – сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник.

Он добавил, что ГБР не открывало уголовное дело по заявлению Шокина, заявление, по словам источника, было передано в полицию 31 января.

Агентство уточняет, что ранее экс-генпрокурор ранее попросил ГБР внести в реестр досудебных расследований данные о совершении Байденом на территории Украины и за ее пределами преступления в виде вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Ранее были опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена.