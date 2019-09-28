Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.

Текст показаний опубликован в блоге Colonelcassad.

Шокин заявил, что в период, когда он занимал пост генпрокурора Украины, бизнесмен Дмитрий Фирташ объявил о намерении вернуться в страну, в том числе для запуска плана модернизации украинского государства.

По его словам, Джо Байден вместе с теперь уже бывшим президентом Украины Петром Порошенко и некоторыми другими политиками предпринял шаги, направленные на то, чтобы бизнесмен не смог вернуться в страну.

«Некоторые американские чиновники из администрации президента Обамы, в частности вице-президент США Джо Байден, непосредственно манипулировали политическим руководством Украины под надуманными предлогами, чтобы помешать ДФ вернуться в Украину, так как они так беспокоились о нем из-за восстановления там общественной жизни», – приводятся слова Шокина в блоге.

«Для этого они прибегали к крайним и отчаянным мерам», – сказал экс-генпрокурор Украины.

Кроме того, Шокин заявил, что Порошенко просил его покинуть пост главы генеральной прокуратуры Украины по требованию Байдена, который «угрожал удерживать 1 млрд долларов в виде субсидий Украине» до тех пор, пока Шокина не уволят.

Свое увольнение Шокин связывает с тем, что он вел «широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings, компании по производству природного газа в Украине, а сын Джо Байдена, Хантер Байден, был членом совета директоров».

Напомним, Трампа обвинили в попытке заставить Украину активизировать расследование против сына своего соперника на будущих президентских выборах – бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

В связи с этим конгрессе США начал процедуру импичмента Трампа. При этом минюст США не нашел нарушений в действиях американского лидера.

На фоне скандала Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, в свою очередь, признался, что не ожидал обнародования его речи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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