Зеленский удивился публикацией его слов из разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ожидал публикации полной стенограммы его телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что не знает формата подобных процедур и должны ли были у него спросить согласия на публикацию разговора. При этом президент Украины отметил, что не был против публикации стенограммы.

«Я просто думал, что они опубликуют свою часть», – приводит его слова «112 Украина».

Зеленский добавил, что иногда расшифровки не должны обнародоваться.

«Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее. Но я этого совсем не боюсь», – добавил он.

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским, который стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе США. Утверждалось, что американский лидер якобы шантажом добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп назвал разговор с Зеленским «звонком ни о чем». Минюст США не нашел нарушений закона со стороны американского лидера.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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