Трамп может заблокировать военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине, планировавшейся в размере 250 млн долларов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источники заявили, что Белый дом уже уведомил ряд ведомств о намерении остановить выделение помощи Украине. Пока неясно, как Трамп собирается это сделать, так как он должен встретить серьезное противодействие в конгрессе, а также скоро ожидается его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

CNN полагает, что Трамп определится с позицией по этому вопросу после общения с зеленским.

Ранее издание Politico также сообщило, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США, чтобы убедиться в том, что 250 млн долларов используются наилучшим образом.

На Украине связали это с внутренними политическими разборками в США.