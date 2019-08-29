Названа причина заморозки американской военной помощи Украине

«Это не связано с пересмотром отношения к Украине, это просто политические разборки в рамках американской избирательной кампании», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Руслан Бортник, комментируя информацию издания Politico о том, что американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о пересмотре военной помощи Украине.

«В то же время это может быть попыткой СМИ дискредитировать Трампа внутри американской политической системы. А даже если и так, то это свидетельствует о торгах между администрацией Трампа и офисом Зеленского», – добавил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он пояснил, что торги идут за подробности и показания по делам бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также экс-руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

«Болтон во время визита на Украину тоже акцентировался на этом. США хотят, чтобы Украина официально передала им материалы этих дел, которые будут использованы в избирательной кампании Трампа против Байдена», – добавил политолог.

Украина же не спешит этого делать, поэтому возможны осложнения между Вашингтоном и Киевом, считает эксперт.

«Потому борьба за информацию, которая может дискредитировать Байдена, будет продолжена», – заключил эксперт.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США. По словам источника издания в Белом доме, Трамп хочет убедиться, что 250 млн долларов, которые США выделили Украине в 2019 финансовом году в качестве военной помощи, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

По сведениям издания, среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют глава Пентагона Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом на время ревизии средства будут заморожены.

В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа. Комитет по делам вооруженных сил также запросил дополнительную информацию.

Ранее украинский посол в Вашингтоне раскрыл вклад США в общий объем переданной Киеву военной помощи. По данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет 1,5 млрд долларов.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов предложил проверить, как Украина использует военную помощь Соединенных Штатов.

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