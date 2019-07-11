В США предложили проверить, как Украина использует военную помощь

США должны проверить, как Украина использует переданные ранее вооружения, перед тем как отправлять дополнительную военную помощь, об этом заявил генерал Марк Милли, ранее выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США.

«Я полагаю, что в данный момент [объем] предоставляемой Украине помощи в виде нелетальных и летальных [военных средств] сбалансирован. Прежде чем мы определим, нужно ли нам вносить дальнейшие корректировки [в объемы поставки этих средств], нам нужно изучить, как Украина использует предоставленные нами [военные] возможности, и оценить ее способность получать и использовать дополнительную помощь в виде средств смертоносного действия», – сообщил Милли в письменных ответах перед началом слушаний по рассмотрению его кандидатуры в Конгрессе США, передает ТАСС.

Он отметил, что у Украины есть успехи в реформировании министерства обороны, но работа в этом направлении еще не закончена.

В случае утверждения на посту главы КНШ Милли намерен призвать главу украинского генштаба принять стандарты НАТО «для укрепления способности Украины защищать свою территориальную целостность» и для вероятного вступления в альянс.

В июне сообщалось, что, согласно предложению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит 250 млн долларов на военную помощь Украине.