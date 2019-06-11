В Конгрессе США захотели выделить Украине 250 млн долларов военной помощи

Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит 250 млн долларов на помощь Украине, соответствующая инициатива содержится в проекте американского военного бюджета, подготовленном главой комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

Текст законопроекта обнародован в понедельник. Инициатива стала ответом на бюджетный запрос администрации США, передает ТАСС.

Кроме того, в документе предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных средств на «осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом».

Американские законодатели также просят от шефа Пентагона отчета «по противодействию российским угрозам в Черном море».

Предлагаемые к законопроекту о бюджете Пентагона в 2020 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета в среду.

Ранее генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, заявлял, что США очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине.