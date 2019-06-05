Пентагон признался в заинтересованности «содействия» новым властям Украины

США очень заинтересованы в «содействии» новым властям на Украине, заявил генерал-лейтенант Чарльз Хупер, возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

По словам представителя Пентагона, США «очень заинтересованы в содействии новым властям на Украине, как было и при предыдущих, в сопротивлении некоторой агрессии, с которой они сталкиваются», передает ТАСС.

Напомним, в мае Соединенные Штаты отчитались о военной помощи Украине на миллиард долларов. Помимо этого, Конгресс США собрался закупить для Украины оружие.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты, согласно которым Украина получит от США финансовую помощь на 700 млн долларов. Деньги пойдут, в том числе, на укрепление военно-технической базы.

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