США решили закупить летальное оружие для Украины

Конгресс США намерен выделить из бюджета на 2020 год 250 млн долларов для помощи Украине.

Палата представителей Конгресса уже начала формальный процесс утверждения проекта оборонного бюджета на 2020 год, сообщили на странице посольства Украины в США в Facebook.

«Сумма средств, которую предлагается выделить для обеспечения безопасности в помощь Украине, определена в объеме 250 млн долларов. Из указанной суммы 50 млн долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера», – уточнили в посольстве.

Американская финансовая помощь предусматривает, что деньги должны быть направлены на подготовку военных, покупку военной техники и снаряжения, логистическое обеспечение, поддержку в сфере военной разведки.

Ранее в Пентагоне рассказали, что Соединенные Штаты с 2014 года потратили на украинскую армию более 1,3 млрд долларов.

Между тем в ноябре министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что на военную отрасль в 2019 году заложены недостаточные средства, и потребовал обеспечить финансирование армии и безопасности в объеме более чем 5,3% от ВВП.

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