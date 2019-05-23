США отчитались о военной помощи Украине на миллиард

С 2014 года Вашингтон направил Украине более 1,1 млрд долларов на укрепление армии, рассказали в посольстве США в Киеве.

«От имени посольства США в Киеве и европейского командования полковник Боб Питерс вместе с командующим специальной государственной транспортной службой генералом Малковым посадили дерево в ознаменование прочного оборонного партнерства США и Украины. С 2014 года США выделили более 1,1 млрд долларов на военную подготовку и снаряжение, чтобы помочь Украине защитить себя и защитить свои границы», – сообщило американское посольство в Facebook.

На прошлой неделе Конгресс США заявил о намерении выделить Украине из бюджета на 2020 год 250 млн долларов. Из них 50 млн долларов предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия.

Ранее в Пентагоне рассказали, что Соединенные Штаты с 2014 года потратили на украинскую армию более 1,3 млрд долларов.