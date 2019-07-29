Украинский посол раскрыл размеры военной помощи США

Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, рассказал, что более 90% военно-технической помощи, полученной Киевом за четыре года, было направлено США.

Как передает агентство «Укринформ», Чалый заявил, что Киеву необходимо было получить возможность прямых закупок оружия за рубежом, в первую очередь США.

«Почему я говорю «в первую очередь»? Потому что 92% всей военно-технической помощи, которую Украина получила за четыре года, поступило из Соединённых Штатов», – заявил посол.

По его словам, в 2019 году на Украине ожидают закупки крупной партии летального оборонительного оружия.

В июне сообщалось, что, согласно предложению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адама Смита, Пентагон в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября, выделит250 млн долларов на военную помощь Украине.

Напомним, ранее в июле генерал Марк Милли сообщил, что США должны проверить, как Украина использует переданные ранее вооружения, перед тем как отправлять дополнительную военную помощь.

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