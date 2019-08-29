Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение о проведении пересмотра военной помощи Украине со стороны США, сообщило Politico.

По словам источника издания в Белом доме, Трамп хочет убедиться, что 250 млн долларов, которые США выделили Украине в 2019 финансовом году в качестве военной помощи, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов, передает ТАСС.

По сведениям издания, среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют глава Пентагона Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом на время ревизии средства будут заморожены.

В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа. Комитет по делам вооруженных сил также запросил дополнительную информацию.

Ранее украинский посол в Вашингтоне раскрыл вклад США в общий объем переданной Киеву военной помощи. По данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составляет 1,5 млрд долларов.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов предложил проверить, как Украина использует военную помощь Соединенных Штатов.

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