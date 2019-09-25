Минюст США не нашел нарушений закона со стороны Трампа в разговоре с Зеленским

Министерство юстиции США изучило содержание разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашло в нем нарушений национального законодательства, заявил руководитель пресс-службы минюста США Керри Кьюпек.

«Управление по уголовным делам министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются. Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло дело», – передает ТАСС заявление Кьюпека.

Между тем ранее спикер палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси заявила, что стенограмма разговора президентов США и Украины подтверждает необходимость процедуры импичмента в отношении Трампа.

Белый дом в среду опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Трамп считает, что стенограмма показывает этот разговор как «звонок ни о чем».

Именно июльский разговор Трампа с Зеленским стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента. Утверждалось, что он якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Байдена и его сына шантажом – угрожал отобрать у Киева военную помощь.