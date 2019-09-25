Спикер Палаты представителей сочла стенограмму доводом в пользу импичмента Трампа

Стенограмма разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость процедуры импичмента, заявила спикер Палаты представителей Конгресса Ненси Пелоси.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в среду Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Американский лидер заявил, что эта стенограмма показывает, что разговор был «звонком ни о чем».

Именно разговор стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, так как он якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Байдена и его сына шантажом.