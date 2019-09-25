Трамп назвал разговор с Зеленским «звонком ни о чем»

Президент США Дональд Трамп заявил после публикации стенограммы беседы с украинским лидером, что в разговоре не было «давления» на украинского лидера.

«Там не было никакого давления», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Он также заявил, что Демократическая партия «просила Украину о самых разных вещах», оказывая «огромное давление» на Киев.

При этом его разговор СМИ представили «как нечто ужасное», уверен Трамп. Он сказал, что на самом деле разговор оказался «звонком ни о чем».

В среду Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским, в котором речь идет в том числе о деле против Байдена на Украине. При этом американский лидер не обсуждал с украинским коллегой военное финансирование.

Сам факт разговора стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа. До этого СМИ заявили, что президент США добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования шантажом, угрожая заблокировать военную помощь.

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