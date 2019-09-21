Трамп потребовал от Зеленского помочь с расследованием против Байдена

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы добивался от украинского лидера Владимира Зеленского сотрудничества в проведении расследования, касающегося бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

По словам источников издания, во время телефонного разговора, состоявшегося в июле, Трамп «примерно восемь раз» повторил, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату американского лидера Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, передает ТАСС.

По словам Джулиани, в июне и августе он действительно встречался с украинскими официальными лицами и обсуждал с ними этот вопрос, отмечает издание.

По мнению адвоката Трампа, Джо Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование против украинской газовой компании, связанной с его сыном Хантером. Тогда украинские власти заявляли, что не уличили Джозефа Байдена или его сына в каких-либо преступлениях.

Ранее сообщалось, что Зеленский боится, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт, связанный с претендентом на пост президента США.

В августе стало известно, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани обсуждал с помощником Зеленского расследование дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможные попытки Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление газодобывающей компании Burisma, а Джо Байден в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности Burisma.

Burisma Group занимается разведкой, добычей и продажей углеводородов, а также предоставляет сервисные услуги. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. В конце 2014 года он покинул Украину после предъявления ему обвинения в незаконном обогащении. Осенью 2016 года с сайта МВД Украины по инициативе Генпрокуратуры исчезла информация о его розыске, а в феврале 2018 года Злочевский вернулся в страну.

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