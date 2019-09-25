Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Администрация президента США опубликовала разговор американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Из стенограммы следует, что Трамп в разговоре с Зеленским заявил, что «было бы здорово», если бы тот изучил дело Джо Байдена, передает РИА «Новости».

Он также просил украинского лидера поговорить с адвокатом Джулиани и генпрокурором США по поводу ситуации вокруг сына Байдена.

«Много разговоров о сыне Байдена (Хантере)... Многие люди хотят узнать об этом, так что, если вы можете сделать это (рассмотреть это дело) с генеральным прокурором, было бы здорово. Байден хвастался, что прекратил преследование», – сказал, в частности, Трамп.

Зеленский в ответ обещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело Байдена, а все расследования будут проведены в стране «открыто и откровенно». Он также попросил больше информации от США по этому делу.

В то же время тема финансовой помощи Украине со стороны США не поднималась.

Также в беседе Трамп критиковал Германию за оказание недостаточного содействия Украине, передает ТАСС.

«Я скажу, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем европейские страны, они должны помогать вам больше, чем сейчас. Германия почти ничего для вас не делает», – сказал Трамп Зеленскому.

Зеленский, в свою очередь, обвинял Германию и Францию в несоблюдении санкций в отношении России.

Кроме того, Трамп просил Зеленского помочь выяснить обстоятельства появления в США утверждений о его связи с Россией. Президент Украины, в свою очередь, просил информацию о бывшем после США в Киеве Мари Йованович, и подверг ее критике. Трамп подтвердил, что отозвал ее с Украины, так как был недоволен ее работой.

Обсуждались также поставки оружия на Украину. Зеленский заявлял о готовности Киева покупать у Вашингтона еще больше противотанковых комплексов Javeline.

Накануне Трамп согласился рассекретить стенограмму разговора с Зеленским. Их телефонные переговоры он назвал «идеальными».

Ранее СМИ заявили, что Трамп якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Джо Байдена и его сына. Якобы Трамп добивался этого шантажом, угрожая заблокировать военную помощь Украине.

Разговор стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как устроена процедура импичмента президента США.